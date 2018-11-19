Названы победители первой российской премии в области веб-индустрии

Иван Ургант стал ведущим церемонии первой в России премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter. Премия названа в честь пионера покорения космоса Юрия Гагарина, и статуэтка, которая вручалась победителям, представляет собой фигуру первого космонавта. "Наш "Гагарин" - это "Оскар", которому нечего стесняться", пошутил ведущий со сцены. Церемония награждения состоялась 18 ноября в "Цифровом деловом пространстве" в Москве. Свою цель организаторы обозначили как "определить главные тренды 2018 года в интернет-пространстве".

Действительно, движение веб-сериалов только появилось в нашей стране, но уже стремительно развивается. К счастью, нашелся подвижник и энтузиаст - продюсер с большим опытом работы Антон Калинкин, который взял дело в свои руки. Продюсер Джаник Файзиев, вручая один из призов на церемонии, рассказал, что на своей киностудии "КИТ" он с партнерами организовал подразделение веб-сериалов, потому что новый тренд - это "неосвоенная Аляска". Иван Ургант продемонстрировал собравшимся ролик своего веб-сериала "Дыхание в темноте": появление такого 65-серийного "проекта" было задумано как шутка. Однако, веб-сериалы - это более, чем серьезно. Интерес к ним проявили ведущие представители медиа-сообщества, церемония собрала весь цвет молодых и перспективных деятелей индустрии.

Победителем в категории "Лучший веб-сериал" стал "Бар "На грудь" (режиссер Ирина Вилкова). Отметим, что этот же проект был отмечен призом и на первом в России фестивале веб-сериалов "Реалист", который состоялся в августе этого года в Нижнем Новгороде. Лучшим онлайн-шоу назвали "Лигу плохих шуток", и, когда на сцене появились его представители (один из которых широко известный Александр Гудков), находившиеся в зале телезрители вспомнили телепередачу "Вечерний Ургант". Кстати, "Лига плохих шуток" победила с перевесом всего в один голос, за ним следовало шоу Леонида Парфенова "Парфенон". На эту награду также были номинированы шоу "А поговорить?", "Вписка", "Дневник хача", Big Russian Boss Show, Gazlive, Versus Battle, "Ночной контакт". Онлайн-персоной года стала блогер и ведущая Настя Ивлеева (телезрители знают ее по проекту "Орел и решка"). А также были номинированы Илья Варламов, Ида Галич, Алена Венум и Руслан Кузнецов, Данила Поперечный, Wylsacom и Паша Техник. Народным онлайн-кинотеатром выбран - ivi. А специального приза "За вклад в развитие веб-индустрии" был удостоен Юрий Дудь.

Также на церемонии были вручены следующие призы: "За поддержку национального контента" (от жюри Ассоциации продюсеров кино и телевидения) - им наградили онлайн кинотеатр START. Приз жюри онлайн-кинотеатров получил также веб-сериал "Бар "На грудь", в котором рассказывается о том, как разные жители Санкт-Петербурга приходят в бар со своими чаяниями и проблемами, то есть попросту выговориться. Награду "Выбор прессы" получил веб-сериал "1968.DIGITAL". Он же удостоился приза "За оригинальное концептуальное решение". Этот сериал "адаптировал" исторические события под контент мобильного телефона, и смотрится такая авторская трактовка, надо сказать, довольно занимательно. Два самых творческих приза получил веб-сериал "В постели" - за лучший сценарий и режиссуру. Сценарист и режиссер проекта, в котором снимались яркие российские звезды (Денис Шведов, Анна Слю, Светлана Камынина и другие), один и тот же человек - Шота Гамисония. Членами режиссерского жюри были Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Кирилл Плетнев, Петр Буслов, Анна Меликян, Клим Шипенко, Алексей Смирнов, Михаил Хлебородов.

Приз "За самый яркий образ" получил веб-проект "Жизнь человека", главный герой которого - Андрей Павленко. Это - хирург-онколог, который диагностировал у себя рак желудка и в проекте рассказывает о борьбе с ним. Приз получали продюсеры, которые, в частности, пояснили, что сам герой не смог прийти, потому что, несмотря на недавно перенесенную операцию, путешествует по стране и рассказывает о своей борьбе с заболеванием. В этой номинации победителя определяло продюсерское жюри, куда входили Андрей Новиков, Антон Федотов, Ренат Давлетьяров, Валерий Федорович, Дмитрий Нелидов, Евгений Никишов, Рауф Атамалибеков, Сергей Титинков. Лучшим веб-сериалом для коммерческой интеграции стал проект "Квин".

Завершая церемонию, Антон Калинкин отметил, что индустрия веб-сериалов в России продолжает формироваться, а вызывающие интерес питчинги и жаркие дискуссии - яркое тому подтверждение. "Главное, что происходит сегодня - это смена тренда. Мы формулируем это так: раньше зритель шел за контентом, а теперь время поменялось, и уже контент идет за зрителем", - заключил он и пообещал, что будет продолжать развитие веб-сериалов в нашей стране и подобная церемония будет проводиться ежегодно.