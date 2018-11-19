Названы сроки высадки россиян на Луну

Российские космонавты смогут высадиться на Луну в начале 2030-х годов, при этом уже в конце 2020-х на естественном спутнике Земли начнут строить отечественную лунную базу. Соответствующие сроки названы в "дорожной карте" Лунной программы РФ, представленной в понедельник, 19 ноября, на конференции по случаю 20-летия Международной космической станции.

Как отмечает "Интерфакс", в конце 2020-х на Луну должны отправить модуль в беспилотном варианте, который доставит на поверхность спутника первые элементы будущей базы. Что касается лунной миссии, то она должна продлиться 14 суток. В ее реализации могут задействовать окололунную станцию.

Кстати, опубликованные ранее тезисы Федеральной космической программы на 2016-2025 годы предусматривали высадку космонавтов на Луну уже к 2030 году, а создание "необходимого задела для полномасштабного исследования" спутника - уже с 2025 года.