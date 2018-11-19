Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) во второй раз подряд возглавил россиянин - новым руководителем организации стал Аркадий Дворкович. В эксклюзивном интервью "РГ" он рассказал о намерении провести в ФИДЕ серьезные реформы. Кроме того, Дворкович поделился планами о развитии шахмат в России и в мире.

От чемпионата футбольного перейдем к чемпионату шахматному - сейчас в Ханты-Мансийске проходит мировое первенство среди женщин. В финале с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь будет бороться россиянка Екатерина Лагно. Каковы ваши впечатления и прогноз?

По словам Дворковича, конкуренция в шахматах с каждым годом все выше. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Аркадий Дворкович: Впечатления относительно организации самые положительные, в Ханты-Мансийске все проходит на высоком уровне. Все довольны, а если возникают мелкие проблемы, они решаются быстрее, чем где бы то ни было, поскольку внимание на турнир обращают самые высокие инстанции. Играют все ведущие шахматистки, кроме разве что китаянки Хоу Ифань, которая пока чуть отошла от шахматной жизни. В любом случае тот, кто победит, заслуженно получит титул. А далее мы перейдем на новый цикл чемпионата мира, когда будут турнир претендентов и матч за звание чемпионки мира. Интерес к женским шахматам будет расти, мы уделяем этому огромное внимание.

Ханты-Мансийск не в первый и не в последний раз принимает турнир такого масштаба: в следующем году пройдет Кубок мира по шахматам, в 2020 году - шахматная олимпиада. У ФИДЕ нет желания сделать Ханты-Мансийск неофициальной мировой шахматной столицей?

Глава мирового футбола Джанни Инфантино активно поддерживал Аркадия Дворковича во время предвыборной кампании в ФИДЕ

Аркадий Дворкович: Нет, этого не нужно делать, потому что таких столиц должно быть много. В этом залог успеха мировых шахмат.

А был бы регион готов провести чемпионат мира среди мужчин?

Аркадий Дворкович: Кубок мира, который состоится в 2019 году, это и самостоятельный крупный турнир, и этап отбора к мировому первенству, поскольку двое сильнейших выходят в турнир претендентов. Что касается самого матча за титул, то позже состоится отбор места проведения.

Югра - один из тех регионов, где шахматам уделяется большое внимание. Как оцените развитие там этого вида спорта?

Аркадий Дворкович: Там реализуется программа "шахматы в школах", существует много клубов и проводится масса соревнований, организуются клубы ведомств. Недавно мы даже открыли клуб Управления внутренних дел по ХМАО-Югра. Шахматы в Ханты-Мансийском автономном округе - один из самых популярных видов спорта.

Возглавив ФИДЕ, вы заявили о серьезных реформах в организации. В чем они будут заключаться?

Аркадий Дворкович: Прежде всего, это профессионализация организации. Фактически ФИДЕ сейчас, несмотря на громкое имя, богатую историю и достаточно большую популярность шахмат, очень маленькая организация с числом сотрудников, которых можно перечислить по пальцам двух рук, и с очень небольшим бюджетом, который не позволяет развивать шахматы. ФИДЕ фактически делегировала большинство полномочий другим организациям и не занималась ни развитием вида спорта, ни маркетингом. Она должна выполнять свою функцию как основного двигателя развития шахмат, и для этого нужно перевести ее на профессиональные рельсы.

Получается, предстоит проводить работу, по сути, с нуля?

Аркадий Дворкович: Не с нуля, поскольку есть много энтузиастов, есть большая история успеха и отдельные проекты, которые неплохо реализовывались. Но если говорить по существу, сейчас предстоит создание организации, а не ее развитие.

Вы второй подряд россиянин во главе ФИДЕ. Общались ли с вашим предшественником на этом посту Кирсаном Илюмжиновым? Возможно, он советовал на что-то обратить внимание?

Аркадий Дворкович: Конечно, я с ним общался перед началом предвыборной кампании. Он мне дал много полезных советов, которыми я воспользовался. Они касались в том числе и того, как работать со значительным числом федераций.

У вас большой опыт руководящей деятельности в спорте и в шахматах в частности. Вы были первым вице-президентом Российской шахматной федерации, затем - главой ее наблюдательного совета. Насколько сейчас это вам поможет? Или работа в международной организации имеет принципиальные отличия?

Аркадий Дворкович: Безусловно, тот опыт, который был накоплен, очень полезен, поскольку организация шахматной жизни похожа, она во всем мире состоит из одинаковых элементов. Это подготовка юных шахматистов, тренерская деятельность, работа арбитров, организаторов, проведение турниров, привлечение партнеров. В принципе, все то же самое. Просто масштаб другой, и разнообразие условий для этой работы совершенно иное. Но элементы, повторюсь, те же самые, поэтому опыт очень полезен.

Вашим последним спортивным проектом был чемпионат мира по футболу - событие несколько иного масштаба, чем шахматные мероприятия. Что он дал вам - не только как спортивному руководителю, но и как личности в целом?

Аркадий Дворкович: Этот опыт бесценен во многих отношениях, в том числе и лично для меня как для любителя футбола с детства. Кроме того, полезен опыт организации мероприятия самого крупного масштаба - большего просто не существует. Даже Олимпийские игры имеют меньший размах, чем чемпионат мира по футболу, из-за географического разнообразия и иных вызовов, касающихся логистики и интереса во всем мире. Также подобный опыт важен с точки зрения установления связей с международными организациями и с коммерческими партнерами, которые сейчас поддерживают футбол. Нужно было понять, что их привлекает в спорте и на каких основаниях они готовы работать со спортивными федерациями.

Кстати, президент ФИФА Джанни Инфантино активно вас поддерживал в период предвыборной кампании в ФИДЕ.

Аркадий Дворкович: Да, я ему за это очень благодарен. Такие связи очень полезны и играют на общий результат. Спортивные федерации объединены в одну большую олимпийскую семью. Конечно, шахматы не являются олимпийским видом спорта, но они признаны МОК и являются частью олимпийского движения в целом.

Создается впечатление, что активнее других в плане шахмат развивается Китай - спортсмены из этой страны были лучшими на шахматной олимпиаде, сейчас на женском ЧМ в Ханты-Мансийске в число 16 сильнейших вошли три китаянки. Нет опасений, что через пару лет за титулы будут бороться исключительно представители Поднебесной?

Аркадий Дворкович: Опасений никаких нет, так как шахматы очень быстро развиваются в разных регионах мира. Действительно, Китай сильно поднялся, но это объективный фактор, поскольку если на высоком уровне этому уделяют внимание при такой численности населения, то понятно, что потенциал больше, чем в других точках мира. Но и в России, и в Индии, в США, в Иране, в Турции шахматы развиваются быстро, на всех уровнях очень серьезная конкуренция. И показателен в этом отношении тот факт, что в четверку сильнейших на женском ЧМ вошла лишь одна китаянка. Да и у мужчин за титул играют тоже не китайцы.

Вы только что вернулись из Лондона, где проходит матч за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Какие впечатления от этого соперничества? От организации матча?

Аркадий Дворкович: От самого матча впечатления самые хорошие, потому что играют два лучших гроссмейстера. Можно долго спорить, кто хуже использовал свои шансы в конкретных партиях, но очевидно, что соревнуются два лучших игрока. Они показывают высокий уровень подготовки не только шахматной, но и психологической. Думаю, нас еще ждут очень интересные партии. Что касается организации, то, скажем так, стандарты выдержаны. Тем не менее считаю, что матч на первенство мира заслуживает существенно лучших условий. К нынешнему уровню организации существует критическое отношение. Это касается и места проведения (матч проходит в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. - Прим. "РГ"), и возможностей для болельщиков, для спонсоров. Есть вопросы по вовлечению местного шахматного сообщества и по многим элементам, связанным с проведением матча за корону.