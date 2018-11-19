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19.11.2018 18:10
Рубрика: Культура

Обнаруженная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой

Текст: Мария Воронова

Найденное полотно "Голова Арлекина" Пабло Пикассо оказалось подделкой. Обнаружившая картину писательница Мира Фетику сообщила румынскому агентству Mediafax, что она стала жертвой спланированного "арт-проекта" бельгийских театральных режиссеров.

Сенсационная новость о том, что в румынском уезде Тулча найдена пропавшая картина работы Пабло Пикассо, украденная вместе с шестью не менее значимыми картинами из роттердамского музея Кюнстхал в 2012 году, уже облетела весь мир, как выяснилось, что обнаруженное писательницей полотно оказалось подделкой.

Фото: Пресс-служба Центра фотографии имени братьев Люмьер
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"Мне написали письмо, что я стала частью арт-проекта, который призван продвигать Пикассо, а картина, которую я нашла, была создана главным европейским фальсификатором. Я разочарована, с самого начала понимала, что это может быть неправдой, шуткой, но я чувствовала, что обязана приехать в Румынию и проверить", - поделилась Фетику с журналистами и отметила, что она собирается написать об этом приключении новую книгу и рассказать, каково это - быть частью такого "представления".

Картину в лесу нашли граждане Нидерландов писательница Мира Фетику и журналист Франк Вестерман, которые отправились в Румынию, как только получили загадочное сообщение на почту. О своей находке они сообщили в посольство Нидерландов в Бухаресте, а дипломаты, в свою очередь, обратились за помощью к властям Румынии, чтобы те распорядились о соответствующей экспертизе.

Сообщается, что двое театральных режиссеров закопали картину в лесу, а на следующий день отправили шесть анонимных писем с описанием местонахождения полотна и инструкциями по его поиску на три румынских и три нидерландских электронных адреса.

Через некоторое время авторы проекта отправили следующее письмо и рассказали своим "жертвам", что вся история была розыгрышем. Сами отметили, что на подобный эксперимент они вдохновились театральной пьесой "Подлинная копия", премьера которой прошла в одном из театров Антверпена.

В 2012 году вместе с полотном Пабло Пикассо "Голова Арлекина" из музея Роттердама были похищены "Читающая девочка" Анри Матисса, "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Клода Моне, "Женщина перед открытым окном" Поля Гогена, "Автопортрет" Мейера де Хана и "Женщина с закрытыми глазами" Люсьена Фрейда.

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