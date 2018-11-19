Орешкин стал председателем Центра стратегических разработок

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сменил на посту председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, который возглавлял совет с 2016 года.

Ранее было подписано распоряжение правительства, которое возложило на министерство экономического развития России функции и полномочия учредителя фонда ЦСР от имени РФ.

"Сегодня я сложил свои полномочия на посту главы совета фонда Центр стратегических разработок", - сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, добавив, что эти функции переходят к Орешкину, передает ТАСС.