Проект "Северный поток-2" выгоден Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля назвал газопровод коммерчески выгодным и экономически обоснованным проектом. При этом он привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, подчеркнул Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия начнет наступление на Украину после запуска "Северного потока-2".

Подобные инсинуации - попытки политизировать проект, подчеркнул Песков. По его словам, прямые угрозы в адрес проекта поступают от США. Это проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный, более дорогой, американский газ, заключил представитель Кремля.