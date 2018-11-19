Песков: Под рестрикции США может попасть каждый

Ни одна компания не застрахована от американских рестрикций - Вашингтон ведет себя непредсказуемо. Там принимают волюнтаристские решения, считают в Кремле.

Под санкции может попасть и проект "Турецкий поток". "Так как США разбрасываются этими рестрикциями направо и налево, в современном мире у каждого юридического и физического лица, и у любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"От этого никто не застрахован, процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории", - пояснил Песков. А у попыток оспаривать в суде перспектив мало. "Потому что речь идет о достаточно волюнтаристских решениях американской стороны", - заметил представитель Кремля.

"Много стран сейчас претендует на то, чтобы получить на своей территории ответвление. Безусловно, хаб будет сформирован и газ пойдет дальше. По тем планам, которые имеются, турецкая экономика просто не сможет "переварить" такое количество газа, но, в то же время, сохраняется потребность в Европе, поэтому здесь перспективы самые широкие для создания сети ответвлений", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

"Если бы была угроза убытков, которая превышает разумные значения, то, естественно, в этот проект никто бы не ввязывался", - также пояснил Песков в ответ на вопрос о рентабельности второй нитки "Турецкого потока" в Европе. Говоря о возможности поставок в Италию через Азербайджан, он заявил: "Это вопрос коммерческой целесообразности, вопрос выгоды. Это "Газпром". Экономические операторы могут обсуждать любые проекты".

Напомним, что сегодня Владимир Путин посетит Стамбул: вместе с турецким коллегой он примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".