Песков: Под рестрикции США может попасть каждый

Новости

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Ростовом 14:19
Турчак выступил против легализации "вип-охот" 14:16
На Кубани охотник убил напарника во время стрельбы по уткам 14:15
Под Тверью сняли кино о зомби-апокалипсисе 14:05
Президенту Nissan Motor грозит арест 14:03
В Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись 13:57
Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя 13:55
Житель Удмуртии во время охоты застрелил напарника 13:54
Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья 13:53
В Югре снегоход с семьей провалился под лед 13:44
Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки 13:37
Валентина Матвиенко получила травму ноги 13:35
Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад 13:17
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross назвали "Автомобилем года" 13:06
На Кубани ФСБ задержала мечтавшего работать на США силовика 13:06
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба 13:05
На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке 13:03
Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок 13:00
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 12:59
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
Водитель опрокинувшегося в Саратовской области автобуса был пьян 12:40
Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 13:47
Рубрика: Власть

Песков: Под рестрикции США может попасть каждый

Текст: Кира Латухина
Ни одна компания не застрахована от американских рестрикций - Вашингтон ведет себя непредсказуемо. Там принимают волюнтаристские решения, считают в Кремле.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Под санкции может попасть и проект "Турецкий поток". "Так как США разбрасываются этими рестрикциями направо и налево, в современном мире у каждого юридического и физического лица, и у любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Лавров: "Турецкий поток" может пройти через Сербию

"От этого никто не застрахован, процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории", - пояснил Песков. А у попыток оспаривать в суде перспектив мало. "Потому что речь идет о достаточно волюнтаристских решениях американской стороны", - заметил представитель Кремля.

"Много стран сейчас претендует на то, чтобы получить на своей территории ответвление. Безусловно, хаб будет сформирован и газ пойдет дальше. По тем планам, которые имеются, турецкая экономика просто не сможет "переварить" такое количество газа, но, в то же время, сохраняется потребность в Европе, поэтому здесь перспективы самые широкие для создания сети ответвлений", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

"Если бы была угроза убытков, которая превышает разумные значения, то, естественно, в этот проект никто бы не ввязывался", - также пояснил Песков в ответ на вопрос о рентабельности второй нитки "Турецкого потока" в Европе. Говоря о возможности поставок в Италию через Азербайджан, он заявил: "Это вопрос коммерческой целесообразности, вопрос выгоды. Это "Газпром". Экономические операторы могут обсуждать любые проекты".

Напомним, что сегодня Владимир Путин посетит Стамбул: вместе с турецким коллегой он примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Санкции и антисанкции Россия и США Газопровод "Турецкий поток"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД