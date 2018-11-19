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19.11.2018 22:12
Рубрика: Общество

Сто лет одиночества

Почему в мире замалчивают роль России в Первой мировой войне
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
В мире отмечают столетие окончания Первой мировой войны. Под эту музыку некоторые бывшие союзные республики, припомнив парад суверенитетов, который длился два-три месяца, заговорили о столетии своей государственности. Есть ли для этого основания? На этот и другие несвободные от политики вопросы по-научному ответят участники международной конференции "Окончание Первой мировой войны и формирование нового мирового порядка: от Версаля до Мюнхена", которая открывается во вторник.
Александр Чубарьян: Лишь недавно страна вернула эту войну в историю. Фото: Олеся Курпяева Александр Чубарьян: Лишь недавно страна вернула эту войну в историю. Фото: Олеся Курпяева
Александр Чубарьян: Лишь недавно страна вернула эту войну в историю. Фото: Олеся Курпяева

Сто лет назад политическая карта мира существенно изменилась. Не стало сразу четырех империй, появились новые государства. Все ли "новообразования" стали полноценными государствами?

Александр Чубарьян: Итоги Первой мировой, как известно, были подведены Версальским мирным договором, 100-летие которого будет отмечаться в следующем году.

Одно из важнейших последствий войны - крах и распад четырех империй - Австро-Венгерской, Российской, Османской и Германской. На их обломках были образованы многие новые независимые государства, в том числе Чехословакия, Югославия, Австрия и др. Вот они-то и начинают отсчет своей государственности с событий столетней давности.

100-летие отмечают и сегодняшние независимые государства, которые в тот период входили в состав Российской империи. Это Латвия, Литва, Эстония, Польша и, конечно, Финляндия. Российские ученые активно участвуют в международных конференциях, где с научной точки зрения обсуждается правомочность этих дат.

В частности, в Москве прошли "круглые столы", в которых приняли участие представители всех заинтересованных государств.

Но сейчас мы столкнулись с таким феноменом: своей столетней историей и событиями конца Первой мировой стали активно интересоваться государства, которые входят в состав СНГ, а также Грузия и Украина. На нашу конференцию "От Версаля до Мюнхена" приехали почти все директора Институтов истории стран постсоветского пространства. Будут доклады, в частности о формировании государственности в Белоруссии, республиках Центральной Азии, Кавказа, Молдавии, бывших в составе Российской империи. Поиск истоков государственности в послевоенном и послереволюционном времени, конечно, идет в русле поисков своей национальной идентичности. В 1918-1919 годах на окраинах России возникали республики, иные государственные образования.

Еще в советское время начались попытки республик "удревнить" свою историю, найти какие-то более сложные процессы формирования государственности. Украина в этом смысле - особый вопрос. Там это стало элементом антироссийской государственной политики

Но эти проекты, как правило, были очень кратковременными и существовали в обстановке острой внутриполитической борьбы между большевиками и другими партиями за преобладание в этих регионах.

Есть ли основания у республики, просуществовавшей пару месяцев, отмечать сегодня столетний юбилей?

Александр Чубарьян: Это предмет для дискуссий ученых, но никак не политиков. На конференции будет доклад "Проблемы подхода к типологии образования государственности на территории бывшей Российской империи".

И это бесспорно сложная тема. Поскольку у историков разные оценки становления национальной идентичности в соседних странах. Но игнорировать эти сюжеты мы не можем. Это не по-научному. Однако известно, что все эти процессы завершились в 1922 году созданием Советского Союза. Я думаю, что надо относиться к этому без излишней драматизации.

Но мы ведь знаем, что поиски идентичности заводили некоторые народы в совсем уж безумные дали. Где пределы вменяемости при оценке корней той же государственности?
Письма на Родину. Проект, посвященный 100-летию окончания Первой мировой

Александр Чубарьян: Еще в советское время начались попытки республик "удревнить" свою историю, найти какие-то более сложные процессы формирования государства. Эта тема является общей для всех наших стран, поэтому необходимо обсуждать ее очень спокойно, без нервов. Она содержит в себе и опасность преувеличения неких собственных национальных особенностей. Украина в этом смысле - отдельный и особый вопрос. Там это стало элементом острой антироссийской государственной политики.

Странам, о которых мы говорим, после окончания Первой мировой не удалось реализоваться в качестве суверенных государств, их государственные проекты оформились в виде автономных национальных республик в составе Союза советских социалистических республик.

Поэтому их стремление считать свою государственность от 1918 года вызывает у нас и интерес, и желание проводить дискуссии на эту тему. Речь же идет о закате Российской империи, коротком переходном периоде и едином государстве СССР.

На конференции мы выскажем нашу точку зрения на весь этот процесс.

Существует точка зрения, что Версальский мир породил фашизм...

Александр Чубарьян: Ну не так впрямую. Связь событий так называемого постверсальского мира в Европе не может быть оценена однозначно. В Версале было одобрено создание новых независимых государств, создана Лига Наций - первая международная организация, которая должна была препятствовать повторению глобальной войны. Но одним из главных пунктов, прописанных в Версальском договоре, было очень жесткое наказание, наложенное на немцев. Это и территориальные ограничения, и огромная репарация, и оборонные запреты.

Марш в честь 100-летия восстановления независимости Польши прошел в Варшаве 11 ноября. Фото: EPA

Почти все политические силы Германии в дальнейшем выступали против решений Версальского мира, и это вошло в программы, которые исповедовали самые различные политические группы, в том числе и партия нацистская. Она под лозунгами несогласия с Версалем и пришла к власти в 1933 году. В этом смысле последствия Версальского мира оказались трагичными.

Александр Оганович, как вам кажется, почему мир очень неохотно вспоминает вклад России в победу Антанты? На это, в частности, обратили внимание участники церемонии, посвященной 100-летию завершения Первой мировой войны, на Парижском форуме мира. Между тем 2,3 миллиона погибших не заслуживают того, чтобы о них говорили через запятую...

Александр Чубарьян: Дело в том, что подводить итоги Первой мировой в отношении России очень сложно. Страна в союзе с Антантой формально была в числе победителей. Но в результате революции, гражданской войны и Брестского мира выглядела побежденной.

Потеря больших территорий, свержение государственного строя... Это трудно назвать победой. В советское время Первую мировую называли империалистической и пытались вычеркнуть из памяти народа, занижая тем самым вклад России в ее окончание. По всей Европе стоят очень почитаемые памятники жертвам Первой мировой.

В России до недавнего времени не было ни одного. И только несколько лет назад страна вернула эту войну в свою историю. И "вдруг" выяснилось, что у нас не было больших военных поражений, а наши наступления в значительной мере сковывали германские силы, что позволило союзникам во Франции на Марне одерживать победы.

Возвращаясь к вашему вопросу, я бы не сказал, что наше участие замалчивается. Во Франции очень чтут Русский Экспедиционный корпус, ухаживают за нашими могилами. Да, согласен, хотелось бы, чтобы западные страны-победительницы более объемно оценивали вклад России в Первую мировую.

Это было бы справедливо. Ведь, скажем, США, которые так преувеличивают свое участие в войне, вступили в нее уже на заключительном этапе, выиграли больше всех экономически, а потери их были невелики.

Вклад России в противостояние между Германией и Антантой был гораздо значительней. Ну что ж, это наша задача - напомнить миру об этом.

Общество История Первая мировая война
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