Полеты Су-57 в боевой обстановке в Сирии показали на видео

Полеты в воздушном пространстве Сирии истребителей пятого поколения Су-57 показали на видео. В ролике можно увидеть действия пары новейших самолетов в реальной боевой обстановке.

"Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки", - говорится в официальном сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что во время испытаний на практике проверялся интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, а также работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения. Экипажи Су-57 выполнили более десяти полетов в воздушном пространстве Сирии.

Отметим, что впервые информация о применении в Сирии перспективных авиационных комплексов появилась в феврале. Вначале о появлении новейших российских самолетов сообщили блогеры, а спустя некоторое время глава Минобороны Сергей Шойгу официально заявил о действиях российских Су-57 на Ближнем Востоке. А президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал о предварительных итогах испытаний новейших истребителей.

- Действительно, в феврале два Су-57 выполняли боевые задачи в Сирии. Все поставленные задачи выполнены, самолеты показали себя хорошо, - заявил он.

Кстати

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, отечественный истребитель пятого поколения во многом превосходит американские аналоги. Су-57 может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля" передавать данные о целях на другие самолеты и наземные комплексы ПВО, а также получать целеуказания от них. Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.