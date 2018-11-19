Популярный блогер погиб во время пожара

25-летний блогер из Турции и его девушка находились в своей студии в Стамбуле, когда произошло возгорание. Оба погибли в огне.

Омре Озкан создавал юмористические ролики и за время существования своего канала на YouTube набрал более чем 134 миллиона просмотров. На страницу Омре были подписаны более чем 350 тысяч человек.

Как пишет ресурс DailyDot, предварительно полицейские назвали причиной возгорания неисправность электрических приборов. Подписчики выразили свою печаль в связи со смертью блогера в комментариях под его последним роликом, который посвящен турецкой футбольной команде.

"Ты всегда в нашем сердце", - написал один из комментаторов под видео.