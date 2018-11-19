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Популярный блогер погиб во время пожара

19.11.2018,  
14:28
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

25-летний блогер из Турции и его девушка находились в своей студии в Стамбуле, когда произошло возгорание. Оба погибли в огне.

Омре Озкан создавал юмористические ролики и за время существования своего канала на YouTube набрал более чем 134 миллиона просмотров. На страницу Омре были подписаны более чем 350 тысяч человек.

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Как пишет ресурс DailyDot, предварительно полицейские назвали причиной возгорания неисправность электрических приборов. Подписчики выразили свою печаль в связи со смертью блогера в комментариях под его последним роликом, который посвящен турецкой футбольной команде.

"Ты всегда в нашем сердце", - написал один из комментаторов под видео.

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