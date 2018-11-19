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19.11.2018 20:01
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ОЗХО: США пытаются пустить организацию под откос

Текст: Юрий Когалов

США пытаются разрушить Организацию по запрещению химического оружия, преследуя собственные сиюминутные цели. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин на полях открывшейся в Гааге 23-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия.

"Мы видим продолжение конфронтационной линии со стороны наших американских партнеров. Если называть вещи своими именами, они пытаются пустить под откос ОЗХО. Им безразлично, будет эта организация существовать или нет, им нужно решить сиюминутную задачу", - отметил дипломат.

Посольство РФ раскритиковало попытки Лондона политизировать ОЗХО

По его словам, создание в ОЗХО атрибутивного механизма направлено на первом этапе против Сирии, а впоследствии и против России. "Поэтому мы и наши союзники будем делать все для того, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, к практике консенсуса и диалога", - подчеркнул Шульгин. Он не исключил, что из-за споров по поводу этого атрибутивного механизма организация может остаться без бюджета на 2019 год. "Наша задача сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности", - заявил дипломат.

Постпред также отметил, что Россия работает над сбором подписей в защиту Конвенции о запрещении химического оружия и выступает против политизации ОЗХО.

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