Правительство ограничило на 2019 год долю трудовых мигрантов на российском рынке труда. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство год от года снижает допустимую долю иностранных работников на предприятиях ряда отраслей экономики.

В этом году впервые ограничивается доля гастарбайтеров в строительстве: не более 80 процентов. "Это довольно большая цифра, но сейчас в строительных компаниях и сто процентов работников могут быть иностранцами", - сказал "РГ" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Исключения сделаны для строительных компаний Москвы, Амурской области и Хабаровского края - там ограничений по-прежнему не будет.

С 2017 года допустимая доля гастарбайтеров в автотранс-портных комбинатах снижена с 30 до 26 процентов

Допустимая доля иностранных работников на предприятиях сухопутного пассажирского и грузового автотранспорта снижена до 26 процентов. Она планомерно снижается: в 2017 году составляла 30 процентов, в текущем году - 28 процентов.

Для всех остальных сфер экономики сохранены текущие параметры.

Так, иностранцам по-прежнему будет запрещено торговать лекарствами, работать на нестационарных торговых объектах, на рынках, а также в розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков. Доля иностранных работников в специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табачными изделиями, ограничена прежней планкой 15 процентов. В сфере спорта мигрантов может быть не более 25 процентов, на предприятиях по выращиванию овощей - не более половины сотрудников. Тут тоже есть исключения - Приморский край и Астраханская область, где таких ограничений нет. Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что исключений в этой сфере быть не должно, к следующему году губернаторы должны поработать над тем, чтобы справляться с сельским хозяйством без помощи иностранцев.