Подготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых уязвимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Любые заведения, будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы за отказ обслуживать людей за то, что те "как-то не так выглядят", мол, слишком старые, слишком больные для заведения.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и Закон о защите прав потребителей. Будет жестко прописано, что отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья и возрастом, кроме случаев, установленных законодательством, грозит штрафом должностному лицу от 15 до 30 тысяч рублей. Юридическое лицо заплатит от 50 до 100 тысяч рублей.

В некоторых случаях действительно отказать можно. Например, по возрасту: когда подросток идет на фильм с маркировкой 18 плюс. Кассиры молодому человеку не продадут билет, а билетеры не пропустят в зал, и это законно.

По словам экспертов, на практике возможны и другие ситуации. Например, когда человек идет на экстремальные аттракционы, то и он, и окружающие должны быть уверены, что его здоровье выдержит предлагаемые нагрузки.

Но просить инвалида покинуть ресторан, а то якобы у других посетителей испортится аппетит, аморально по всем статьям. И должно наказываться.

Между тем в жизни не раз возникали ситуации, когда охрана буквально выставляла из ресторанов и магазинов инвалидов. Некоторые случаи вызвали резонанс.

Например, когда в Нижнем Новгороде указали на дверь в одном из кафе топ-модели Наталье Водяновой, зашедшей туда вместе с сестрой-аутистом.

А сколько таких бесчеловечных историй так и не дошло до СМИ... Не всегда инвалид может до кого-то достучаться.

Более того, подготовленные проекты предписывают предпринимателям учитывать особенности людей, требующих повышенной социальной защиты. Информация о товарах и услугах должна доводиться в доступном для них виде. Это значит, что для людей с плохим зрением лучше писать инструкции крупными буквами. Если человеку трудно передвигаться, не должно быть барьеров. И т.д.

Предлагаются и поправки в Закон об основах туристской деятельности в РФ. Туроператоры будут должны по требованию пожилого человека или инвалида подбирать маршруты с учетом его ограничений. Понятно, что типовые путевки такому клиенты подчас не подходят. Значит, сотрудник туристической компании должен проявить терпение и понимание и поискать подходящий вариант отдыха для человека с ограничениями.

По данным "РГ", пакет инициатив внесен в правительство и сейчас проходит обсуждение. В том, что защищать уязвимых людей необходимо, ни у кого сомнений нет. Однако эксперты сейчас высказывают различные предложения по доработке инициатив, чтобы нормы не получились декларативными. Сторонники предложения говорят, что сейчас нормы по защите потребителей носят общий характер, их надо детализировать, чтобы обеспечить повышенную защиту тех, кто особенно уязвим.