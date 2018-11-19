Представители каких профессий чаще всего не работают по специальности

В некоторых регионах до 80 процентов молодых людей, получивших экономическое образование, работают не по специальности. Аналогичная ситуация с обладателями гуманитарного образования - филологами, историками, пиарщиками, журналистами. Все хорошо в этом плане разве что в здравоохранении - 90 процентов людей, выучившихся на врача, фельдшера или медсестру, работают по специальности. Об этом рассказал "Российской газете" в интервью директор Ситуационного центра РЭУ им.Г.В. Плеханова Павел Смелов.

По его словам, такая ситуация складывается из-за того, что во многих учебных заведениях низкий уровень подготовки, и в итоге их выпускники оказываются не нужными рынку труда.

Кроме того, стране в принципе не нужно столько экономистов, сколько их готовят. И еще один важный фактор: люди считают, что диплом экономиста - это гарантированная высокая зарплата. А это совсем не так, тем более, если специалистов на рынке - переизбыток, добавил Смелов.

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