Известный возмутитель спокойствия общества - А.Б.Чубайс - выступил в роли правдоруба. Недавно заявил, что при сохранении существующих темпов экономического роста Россия в обозримой перспективе не только не сможет "войти в пятерку ведущих экономик Мира", но рискует, наоборот, уступить по ВВП на душу населения уже Турции и Казахстану. Вот такая "многополярность"...

В самом деле: в 2017-м ВВП на душу населения составлял в России 27 900 долл., в Турции - 27 000 долл., в Казахстане - 26 300 долл. Ну, а темпы роста экономики в 2017-м в тех же странах соответственно - 1,5 %, 7,4%, 4%. Ясно, если эти тенденции продолжатся, то через 2-3 года эти страны по ВВП на душу населения Россию обойдут.

ВВП на душу - всего лишь "средняя температура по палате". Многое зависит от степени расслоения общества или от традиций в разных сферах

Правда, экстраполяции ненадежны. Даже на очень коротких (пара лет) отрезках разные страны резко меняются. Скажем, Германия значительно сбавила: роста на 2,5%, как в 2017-м, уже никто не ждет, в III квартале там и вовсе было падение на 0,2% (видно не только из-за подвигов мигрантов немцы разочаровались в Меркель!). Может, в 2019 - 2020 гг.темпы роста ВВП России обгонят немецкие? Тогда "немецкими молитвами" задача "войти в пятерку стран с крупнейшим ВВП в Мире" окажется для России внезапно достижимой (в 2017-м ВВП Германии, замыкающей эту пятерку, был 4,2 трлн, а ВВП России - 4 трлн).

Теперь, отложив весь этот ворох цифр, я задам провокационный вопрос: НУ И ЧТО?

Какое значение имеет "статистический чемпионат"? Ну, вот обогнала нас Турция и/или Казахстан по ВВП на душу населения - и что? "Душе населения" России это будет страшно тяжко, невыносимо? Ну вот Россия догнала Германию по объему ВВП. И? "Жизнь удалась", увидели небо в алмазах? А если не догнали - то "все пропало, шеф"?

Сомневаюсь...

Ничего сакрального в этих весьма специальных цифрах (ВВП по паритету покупательной способности, ППС) нет. С точки зрения обычного человека, если уж что важно, так это ВВП на душу населения. Вот эта цифра (кстати, в Германии - 50 800 долл., почти вдвое больше, чем у нас) и правда указывает на многое - от уровня потребления до качества социальных услуг. Но и ВВП на душу - всего лишь "средняя температура по палате". Многое зависит от степени расслоения общества или от традиций в разных сферах... Скажем, в Венгрии, Польше, Чехии ВВП на душу населения выше, чем в России. Но по всем международным рейтингам лучшие российские ВУЗы стоят выше любых университетов Вост. Европы (хотя значительно отстают от лучших ВУЗов почти всех стран Зап. Европы, Японии, а теперь уже и Китая).

А если брать уровень жизни, то, учитывая наши традиции неравенства, даже при более высоких темпах роста экономики всегда будет громадная масса "застойных бедняков" (и депрессивных регионов), зато при низких темпах (как сейчас), даже при сокращении ВВП - российские элиты по уровню богатства не уступают элитам запада. Например, по ВВП на душу населения Россия на 74 месте в Мире, а по числу официальных миллиардеров (чиновники в список не включены) - на 6 месте в том же самом Мире...

Я не пытаюсь сказать, что статистика не нужна - смешно это даже обсуждать. И не к тому, что не стоит ставить задачу войти в "лидирующую пятерку", если ставить какие-то условные ориентиры для экономики, то этот вполне годится. Просто мне кажется, что сами эти темы "страшно далеки от народа". И от частной жизни людей и от того, как они оценивают общее положение страны.

Экономическая статистика малозрелищна. Если людям нужно Величие Державы - для этого годятся не проценты, а Геополитика, ТВ-политшоу. Самооценку Величия Внешнего ("вставания с колен") они насыщают, хоть их блеск и потускнел за последнее время...

Экономическая статистика малозрелищна. Если людям нужно Величие Державы - для этого годятся не проценты, а Геополитика

А вот с "внутренним самоощущением", как говорят хотя бы соцопросы, - дело скучное. Приуныл народ. При всех успехах в противостоянии НАТО и США...

И спад настроения тоже к цифрам ВВП не сведешь. Конечно, в начале 2000-х, когда все росло как на дрожжах, было не до уныния. Но ведь ВВП на душу населения, уровень потребления и социальных услуг с тех пор не упал - вырос! Цифры неплохи.

Но нет ДИНАМИКИ. Ее и не будет - нет условий. В начале 2000-х рост был а) восстановительный после провала 90-х и б) как реализация реформ тех же 90-х! Переход к рынку обрушил "старую экономику" - и дал Пространство Движения, открыл Перспективу вписаться в Новую, возникавшую на глазах экономику. Буря и натиск, рост, формирование нового экономического организма. А вот когда организм сложился - оказалось, что он слабо способен к саморазвитию, тяготеет к стагнации вокруг сырьевой ренты и геополитической "антиренты" (санкции). При этом макроэкономическая политика - разумно-консервативна, исключает лихорадку инфляции. А социальная Система - стабильно-жесткая, "сословная". В обществе нет ОЩУЩЕНИЯ роста, ОЩУЩЕНИЯ движения, видения перспективы - личной и общей. Есть совсем другое ощущение - что в отведенных шахтах бесшумно, по графику, двигаются только "спецлифты", куда входят со "спецключами". А "прочие граждане" предоставлены самим себе, да еще и в вязкой среде - о чем то и дело невольно "проговариваются" разные чиновники.

Все это создает стабильное чувство социальной апатии ("состояние инерционного покоя"), у кого-то и депрессии. Нет не только экономического, но и интеллектуального, морального драйва. Да, люди разные, интеллектуальное, волевое, моральное неравенство еще больше денежного, но есть и Общая Атмосфера общества - и она именно такая, сонная. Едва ли это сильно зависит от того, обгонит ли нас Турция и сравняемся ли мы с Германией по объему ВВП.