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19.11.2018 20:55
Рубрика: Власть

Огонь - батарея

Рассекречены документы об истории отечественной артиллерии
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
На официальном сайте военного ведомства появился раздел, посвященный малоизвестным страницам истории наших ракетных войск и артиллерии. Он создан на основе уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России.
Одна из первых установок боевой машины БМ -13. Лето 1941 года. Фото: РИА Новости Одна из первых установок боевой машины БМ -13. Лето 1941 года. Фото: РИА Новости
Одна из первых установок боевой машины БМ -13. Лето 1941 года. Фото: РИА Новости

Открывает подборку приказ заместителя наркома обороны СССР N 215 от 31 октября 1944 года, который вышел вслед за указом президиума Верховного Совета, установившего новый ежегодный праздник - День ракетных войск и артиллерии. "Дата празднования была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллерийские части Красной армии внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы", - прокомментировали это событие в минобороны.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео

Немалый интерес представляют рассекреченные документы о формировании и боевых действиях летом 1941 года первой специальной батареи "РС", возглавляемой капитаном Иваном Флёровым. Пять боевых установок БМ-13 (позже их стали называть "Катюша") дали залп по фашистам на станции Орша. Через некоторое время батарея попала в окружение у деревни Богатырь Смоленской области. Израсходовав весь боекомплект, капитан Флёров приказал подорвать установки. За этот подвиг капитан был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. В 1995 году Ивану Андреевичу Флёрову присвоили звание Героя России.

В Великую Отечественную Петра Тодоровского дважды награждали, в том числе орденом "Отечественной войны" II степени

А вот наградные материалы на лейтенанта - минометчика Петра Ефимовича Тодоровского. Из архивных документов следует, что будущий известный режиссер и народный артист РСФСР в 1943 году поступил в Саратовское пехотное училище. А после его окончания был назначен командиром минометного взвода, действовавшего на 1-м Белорусском фронте. Тодоровского дважды награждали, в том числе орденом "Отечественной войны" II степени. Этот наградной лист представлен в новом разделе на сайте минобороны.

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