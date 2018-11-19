Ярославское "Сяброуство" отпраздновало юбилей

Ярославская региональная общественная организация русско-белорусской дружбы "Сяброуство" ("Товарищество") отметило 20-летие.

Идея о создании организации родилась после визита в Ярославль в мае 1998 года президента Беларуси Александра Лукашенко - ярославские белорусы тогда встречались с Александром Григорьевичем у Вечного огня. А осенью того же года самые активные из них собрались и приняли ключевое решение: официально зарегистрировать "Сяброуство" в органах юстиции.

Тем более, что все предпосылки для появления такого общества в Ярославле были: к тому времени уже шесть лет в городе работал музей классика белорусской литературы Максима Богдановича, а на его основе - центр белорусской культуры. Имя белорусского поэта, который прожил в Ярославле восемь лет из 25, отведенных ему судьбой, и где он создал единственный напечатанный при жизни сборник стихов - "Вянок", в Ярославле известно не меньше, чем в Минске: здесь есть названная в честь поэта улица, у Демидовского университета (бывший юридический лицей, где Максим учился) установлен памятник, благодаря местным историкам, музейщикам, неравнодушным общественникам и любителям поэзии сохранен дом, в котом жила семья Богдановичей с 1912 по 1914 годы.

Этот дом-музей стал точкой притяжения для всех, кому дороги и интересны белорусские обычаи, традиции, язык, литература, музыка. Здесь можно почитать книги на белорусском языке, послушать белорусские песни, на специальных курсах выучить язык, отметить по-белорусски Масленицу или Рождество и расписать себе на счастье деревянного аиста - белорусский оберег.

С появлением "Сяброуства" голос представителей белорусской диаспоры в Ярославской области зазвучал еще громче. Без белорусов с тех пор не обходится практически ни одно культурно-массовое мероприятие, в регионе хорошо знают и любят созданный при организации ансамбль белорусской песни "Крыница". Он постоянный участник областных и городских фестивалей, а в сентябре 2017 года по приглашению правительства Беларуси ансамбль участвовал в праздновании 950-летия Минска.

По инициативе "Сяброуства" и при поддержке администрации Ярославской области в 2005 году была выпущена книга "Память сердца", в которую вошли воспоминания участников операции "Багратион" по освобождению Белоруссии. По приглашению организации в Ярославле неоднократно бывали известные белорусские политики и деятели культуры, с гастролями сюда приезжали белорусские творческие коллективы.

- У нас много чудесных объединений белорусов в России. Это люди, занимающие активную жизненную позицию. Но даже в этом блестящем ряду "Сяброуство" стоит немножечко особняком, и о нем можно говорить отдельно, - отметила на праздновании 20-летнего юбилея организации советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Наталья Ващило. - В состав этой организации входят яркие, активные, творческие люди, настоящие энтузиасты своего дела, которые бескорыстно и глубоко любят и Беларусь, и Россию и много делают для того, чтобы никогда и никому не удалось разрушить те удивительные отношения и то чувство локтя, которые существуют между нашими народами. И, конечно, говоря о "Сяброустве", нельзя не упомянуть очень интересный опыт, который существует именно в Ярославле - симбиоз общества дружбы, музея Максима Богдановича и центра белорусской культуры. Поверьте мне, это очень заметный опыт.

Наталья Ващило вручила председателю "Сяброуства" Александру Шнейдеру, а в его лице - всем членам общества дружбы благодарственное письмо посольства Республики Беларусь в РФ - за весомый вклад в развитие белорусско-российских культурных связей и за сохранение белорусской культуры. Поздравили юбиляров также представители правительства Ярославской области, мэрии и муниципалитета Ярославля.