В новом зимнем сезоне на ВДНХ откроется "Город зимы". Об этом написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, гостей ждет много нового и интересного: "В нем будут катки, тюбинговая горка, керлинг и впервые - трасса детских снегоходов. Готовится большая анимационная программа: пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, зарядка на коньках и многое другое".

Начинаться город будет прямо с площади перед отреставрированной в этом году аркой главного входа. Центральная аллея превратится в светящуюся реку продолжительностью 150 метров, которая приведет прямо к главной Новогодней елке ВДНХ. Впервые в истории выставки на площади Промышленности будет построен каток "Ракета", на котором вокруг знаменитого макета ракеты-носителя "Восток" одновременно смогут кататься 2400 человек. На льду будут не только подвижные арт-объекты, но и лабиринт с фотозонами.

Еще один каток появится на Центральной аллее между "Дружбой народов" и "Каменным цветком. "Цветник" - так называется каток, могут посетить сразу 1200 человек. Центральным элементом катка станет новогодний арт-объект из 9 прозрачных сфер диаметром от 5 до 9 метров, посетителям он напомнит стеклянные шары. В день открытия "Цветник" превратится в театральную площадку, а светящиеся сферы с высоты 7 метров расскажут о чуде рождения Вселенной и красоте этого мира. Любителей красивых фотографий ждет необычная фотозона "Королевство кривых зеркал" и волшебные зеркальные сани.

Одно из любимых мест в прошло году - тюбинговая горка, будет ждать гостей и в новом сезоне. Высота горки - 7 м, длина склона с выкатом - порядка 80 метров. А для любителей активного спорта впервые на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" появится площадка для керлинга. Чтобы поиграть с друзьями или семьей, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

Кроме этого, между фонтаном "Дружба народов" и павильоном "Центральный" расположится площадка для битвы в снежки или японскую командную игру "Юкигассен". В день открытия площадки керлинга и Юкигассен будут работать бесплатно, по предварительной регистрации.

"Город зимы" будет работать до 10 марта. По будням его можно посетить с 11:00 до 23:00, по выходным - с 10:00 до 23:00. Понедельник - технический день на катке.