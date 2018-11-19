Названы самые необычные находки на вокзалах Москвы

В числе самых необычных находок на московских вокзалах - костыли, коробка с хомяками и лодка-байдарка.

К такому выводу пришли сотрудники вокзалов Москвы после ревизии в камерах хранения, сообщили АГН "Москва" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД".

Необычной находкой на вокзале называют коробку с семью хомяками, а вот к сумкам уже привыкли - их забывают чаще всего. Причем их содержимое бывает самым разным: телефоны, зарядные устройства, ключи, документы, билеты на поезд.

Все забытое по регламенту хранится в камере хранения не более 30 суток. При этом найденные документы передаются в линейные подразделения полиции. Что же касается забытых животных, то их владельцев дожидаться не будут. "Потеряшек" сразу отправляют в специальные службы и организации. Чтобы забрать забытые на вокзале вещи, нужно обратиться в справочную службу транспортного комплекса или к сотрудникам вокзала, которые покажут, где находится камера хранения для бесхозных вещей.