Названы самые популярные библиотеки Москвы

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева возглавила топ-10 самых популярных библиотек столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Второй стала библиотека № 19 имени Достоевского на Чистопрудном бульваре, третьей - читальня имени Некрасова. Следом идут библиотеки имени Чехова и Алигьери, библиотека №193, Дом Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека, библиотека № 52, библиотека № 214 имени Гагарина и центральная библиотека № 190.

С января 2018 года эти культурно-просветительские учреждения посетили более миллиона человек.