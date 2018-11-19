OPPO RX17 Pro - смартфон, который идеально снимает ночью

Какими качествами должен обладать смартфон, чтобы стать флагманом? Учитывая тренд на челки, есть два варианта - либо быть без нее, либо иметь оригинальную. Ну и приличную начинку, естественно.

Линейка смартфонов OPPO RX17 получилась именно такой - яркой и стильной. В линейке две модели - Pro и Neo. Младшая модель отличается от старшей деталями, у нее процессор попроще и камер поменьше. На обзор к нам попала версия Pro, о ней и поговорим.

Начнем с дизайна. Задняя крышка окрашена в темно-изумрудный цвет (второй окрас называется "туманный градиент"). Экран занимает практически всю переднюю панель, как утверждает производитель, более 91 процента площади. Вырез остался, но выполнен он в виде капли - получилось симпатично.

Размеры дисплея внушительны - 6,4 дюйма, технология AMOLED, разрешение FullHD+. На таком экране приятно и в игры играть, и кино смотреть. В RX17 Pro (да и в младшей модели) используется встроенный в экран дактилоскопический датчик - он быстрый и распознает отпечатки пальцев без ошибок.

Кстати, современные Android-смартфоны обзавелись функцией распознавания лица. У OPPO достаточно хорошо реализована ее работа, датчик быстро распознает владельца, не путает даже с близкими родственниками. Скорость распознавания - менее секунды. Проблемы наблюдались в сумерках и при недостаточном освещении, но такое может случиться с почти любым другим смартфоном.

RX17 Pro получил однокристальную систему на основе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 710 с графическим ускорителем Adreno 616 и сигнальный процессор Hexagon 685, отвечающий за искусственный интеллект. 710-й процессор немного уступает по характеристикам 845-ому, который сейчас является одним из топовых на рынке. При этом он опережает 660-й процессор по основным характеристикам: значительно снижены энергопотребление и теплоотделение - до 40 процентов при просмотре видео в высоком разрешении и играх, общее быстродействие выросло на 20 процентов, запуск программ ускорился на 15 процентов.

У смартфона 6 Гб оперативной памяти, так что он действительно быстрый и мощный. Производитель постарался с оптимизацией, в том числе с фирменной оболочкой ColorOS 5.2 - еще больше интеллектуальных функций, поддержка внешних дисплеев, разделение экрана, мультизадачность. Под оболчкой - Android 8.1.

Но все-таки самое главное в камерофоне - это камера. OPPO RX17 Pro получил модуль из трех объективов. Главный датчик камеры создан на основе 12-мегапиксельной матрицы Sony с поддержкой технологии Dual Pixel и двойной апертурой F1.5/F2.4. Кроме того, здесь используются крупные пиксели - 1,4 микрона. Вторая матрица - 20 Мп с апертурой F2.6. Третья - 3D-камера TOF с апертурой F1.14 на основе инфракрасной подсветки, чтобы добиваться более глубоких и насыщенных цветов.

Фото: Владимир Болотин / РГ

Маркетинг маркетингом, но камера действительно хорошо снимает. Изображения получаются сочными и яркими. Это доказали на презентации фотографы Саша Левин и Стас Лиепа - они продемонстрировали свои работы, сделанные на смартфон. Причем благодаря технологиям адаптивной апертуры, трехосной стабилизации и функции AI Ultra-clear можно снимать ночью и получать качественные изображения.

Фронтальная камера - 25 Мп. Она тоже имеет поддержку искусственного интеллекта, что позволяет делать отличные селфи. При этом камера "учится" при каждом кадре, чтобы в следующий раз делать фотографии еще лучше. А с функцией SelfieTune 2.0 можно добиться нужного эффекта на селфи, если это требуется.

Для фотографий, видео и другой "мультимедии" предусмотрено 128 Гб встроенной памяти. Если этого будет мало (хотя как этого может оказаться мало?), то никакой возможности увеличить объем хранилища не предусмотрено. Единственный выход в такой ситуации - облачные хранилища, куда можно автоматически "сливать" фотографии, освобождая место на смартфоне.

Фото: Владимир Болотин / РГ

Очень порадовал аккумулятор. В OPPO RX17 Pro стоит батарея емкостью 3700 мАч. Причем он состоит из двух частей по 1850 мАч каждая. Аккумулятор снабдили поддержкой быстрой зарядки на основе технологии SuperVOOC - ее обкатали в модели OPPO Find X. Теперь другие смартфоны бренда получают возможность заряжаться с нуля до 40 процентов всего за 10 минут. В комплекте идет зарядное устройство с поддержкой этой технологии - смартфон будет заряжаться быстро и безопасно.

Аппарат оснащен модулем NFC, так что можно совершать оплату с помощью Google Pay и не носить с собой бумажник. Bluetooth 5-й версии - соединение с беспроводными гаджетами более устойчивое, что не может не радовать при прослушивании музыки, например. А вот динамик не очень мощный, хотя и достаточно громкий. Кстати, у смартфона есть приложение "Музыкальный праздник" - оно позволяет связать в сеть несколько аппаратов и запустить на них одну и ту же музыку. Удобно на вечеринке сделать объемное стереозвучание. Работает, правда, только на смартфонах OPPO. В комплекте идут наушники с разъемом ﻿USB-C, дизайн, как водится, напоминает EarPods от Apple. ﻿

Из приятных мелочей - в коробке силиконовый чехол со всеми нужными вырезами под тройную камеру, USB-C вход и динамики, и защитная пленка, которая уже наклеена на экран.

И напоследок о цене - рекомендуемая розничная цена на модель RX17 Pro составляет 49990 рублей. Вполне оправдано за смартфон, нашпигованный передовыми технологиями, хотя может показаться, что это много для китайского бренда. Если так - то можно выбрать младшую модель на 660-м процессоре с 4 Гб оперативки, с двумя камерами и без быстрой зарядки.