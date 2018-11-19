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19.11.2018 22:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На опознание отца не пригласили

Отец погибшего "пьяного мальчика" требует от эксперта 10 миллионов
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
В Щелковском городском суде прошло очередное заседание по резонансному уголовному делу в отношении бывшего судмедэксперта Михаила Клейменова. Его обвиняют в халатности - экспертиза, назначенная и подписанная Клейменовым, признала шестилетнего мальчика, сбитого насмерть машиной, пьяным.

Якобы ребенок выпил перед тем, как его задавил автомобиль.

В понедельник адвокат Клейменова в очередной раз попросил вернуть дело прокурору на доработку, но судья отклонила это ходатайство, признав заявленные нарушения несущественными.

Фото: Олеся Курпяева
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На заседании суда также предоставили слово потерпевшему Роману Шимко - отцу погибшего мальчика. Он рассказал о колоссальном количестве нарушений в процессе проведенной судмедэкспертизы, в частности, в журналах спецучреждений отсутствовали записи о процедуре, и анализы в лабораторию были переданы несвоевременно. Кроме того, постановление об экспертизе было подписано Клейменовым днем, когда судмедэксперт официально находился в отпуске. Отвечая на вопросы прокурора, Роман Шимко рассказал, что на опознание тела сына его так и не пригласили.

Отец погибшего мальчика попросил суд назначить Клейменову выплату в размере 10 миллионов рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда.

Адвокат же Клейменова продолжил настаивать на том, что погибший ребенок мог иметь доступ к алкоголю. Он припомнил, что за мальчиком присматривал дедушка, и тот теоретически мог выпить. Хотя ранее сообщалось, что дедушка много лет не употребляет спиртное. Сам Клейменов по-прежнему отказывается признать вину.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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