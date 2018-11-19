По факту аварии с автобусом под Тулой возбуждено дело

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту массовой аварии с участием пассажирского автобуса. На трассе М-2 столкнулись пять машин, один человек поги и один получил травмы, сообщил "РГ" начальник пресс-службы регионального главка МВД Андрей Ярцев.

Уголовное дело возбуждено по с

татье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека" (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Авария произошла 18 ноября в 18:43 на 217 километре трассы М-2 "Крым" в районе села Карамышево. Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва-Кировоград, ВАЗ-2113, грузовик DAF, Opel Astra и Volkswagen. Для извлечения пострадавших спасатели применяли аварийный специнструмент "Спрут".

По предварительным данным, изначально произошло столкновение грузовика и "Жигулей", затем отечественная легковушка врезалась в автобус, а иномарки уже "сыпались" следом. В аварии погиб водитель "Жигулей" 33 лет. Травмы получил водитель автобуса, он госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали.