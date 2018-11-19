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19.11.2018 08:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой произошло крупное ДТП с международным автобусом

Текст: Антон Валагин (Тула)

Один человек погиб, еще двое пострадали в столкновении международного автобуса и четырех легковушек в Тульской области.

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Авария произошла 18 ноября в 18.43 на 217 километре федеральной трассы М-2 "Крым" в Щекинском районе, сообщили в региональном управлении МЧС. Столкнулись автобус Van Hool, следовавший из Москвы в украинский Кировоград, и четыре легковушки: ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, Opel Astra и Volkswagen Passat. Погибший и раненые ехали в легковых автомобилях. В автобусе находилось 37 человек, они не пострадали.

Пассажиров Van Hool отправили дальше по маршруту резервным транспортом, обстоятельства аварии уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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