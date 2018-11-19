Под Тверью сняли кино о зомби-апокалипсисе

Молодой режиссер Дмитрий Гребнев опубликовал в Сети 26-минутный художественный фильм "Серенада" о зомби-апокалипсисе. Съемки картины прошли осенью 2016 года в тверской деревне Березай.

Главную роль в фильме сыграл актер тверского ТЮЗа Александр Крайнов, жуткий грим для зомби изготовила художник Маргарита Васильева.

- В "Серенаде" присутствует сразу несколько жанров: это и драма, и фильм ужасов. Действие происходит на фоне деревенской жизни, где каждый из героев ищет свой путь, - рассказала директор компании "ТверьКиноСервис" Лариса Сухорукова.

Фильм станет дипломной работой Гребнева - 25-летний режиссер учится театральному искусству в Московском гуманитарно-лингвистическом институте.