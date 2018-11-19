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19.11.2018 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свобода по тарифу

СКР завершил дело на тех, кто освобождал заключенных за наличные
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Следственный комитет РФ объявил, что в Рязани его сотрудники завершили расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда местной исправительной колонии N 2.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, прокуратура с предъявленными обвинениями согласна. Она утвердила обвинение и направила его в суд.

Сотрудник службы исполнения наказаний обвиняется в целом списке весьма серьезных уголовных статей - получение взяток, мошенничество и превышение должностных полномочий.

Как рассказали в Следственном комитете, сотрудник ФСИН получал на свою банковскую карту регулярные переводы за подготовку документов по условно-досрочному освобождению осужденных. За определенную плату этот человек готовил материалы, которые позволяли отбывающим наказание раньше положенного по закону срока выходить на волю.

Следствие выяснило, что "ударно трудился" тюремщик на самого себя почти год. В материалах дела говорится о периоде с апреля по декабрь 2017 года. Во всяком случае, это тот период, который смогло доказать следствие.

Если верить правоохранительной ­статистике задержаний за взятки, то рязанский сотрудник колонии далеко не первый и не последний, зарабатывающий на безбедную жизнь подобными вещами

Чиновник тюремного ведомства получал деньги как лично, так и через посредников. Суммы варьировались - от минимальных пяти до максимальных 100 тысяч рублей.

"Услуги" теперь уже обвиняемого тюремщика были разными. Он занимался подготовкой материалов для условно-досрочного освобождения для тех, кто был приговорен к лишению свободы. Готовил бумаги на замену неотбытой части более мягким видом наказания.

А еще гражданину начальнику платили за пронос на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов - телефонов и тех вещей, которые перечислены в запретных инструкциях.

К сожалению, это дело стало еще одним показателем серьезных проблем в системе исполнения наказаний и ничем не выделяется на фоне скандалов, которые в последнее время сотрясают тюремное ведомство. Если верить статистике задержаний, то рязанский сотрудник колонии далеко не первый, промышлявший подобными вещами.

Фото: Олеся Курпяева
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Так, в августе этого года стало известно, что в Самарской области расследуют громкое уголовное дело. Там задержали с поличным при получении взятки Андрея Гурьянова - начальника колонии строгого режима N 3, базирующейся в Новокуйбышевске.

Начальника задержали сотрудники регионального УФСБ не на рабочем месте, а на даче. Известно, что начальник колонии получил 300 тысяч рублей от некого гражданина, у которого родственник сидел в подведомственном заведении ИК-3. 300 тысяч рублей были всего лишь частью оговоренной суммы. Но какой - следствие не рассказало. Правда, известно, что столько стоило условно-досрочное освобождение. Сам начальник не освобождал, но через него идут документы на УДО.

На полковника внутренней службы в следственном управлении СК региона завели уголовное дело и отправили его по месту службы, но по другую сторону ограды - в СИЗО.

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