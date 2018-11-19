В Тамбове 14-летнего школьника задержали за покушение на убийство

В Тамбове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый -14-летний школьник - на время расследования помещен в СИЗО.

По версии следствия, 16 ноября трое семиклассников прогуливали уроки, сидя в заброшенном автомобиле. Произошла ссора, один из молодых людей несколько раз ударил другого ножом и скрылся. Убежал и второй приятель. Раненому удалось выбраться из машины. Услышавший его крики прохожий довез подростка до больницы. Врачи обнаружили у 13-летнего мальчика проникающее ранение брюшной полости и несколько резаных ран, он в реанимации.

- Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия помещен под стражу. Он состоит на учете в органах профилактики и является фигурантом уголовных дел о грабеже и угоне, - рассказала представитель СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.