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19.11.2018 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тульскую школу эвакуировали из-за принесенной ученицей ртути

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Прокуратура Тульской области начала проверку сообщения о разлитой ртути в одной из школ поселка Товарковский. В связи с инцидентом школьников отправили по домам, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о разливе вещества, похожего на ртуть, в одном из классов Товарковской школы на улице Советской поступило Центр управления кризисными ситуациями в 13:15. Как сообщили в региональном главке МЧС, речь шла о 20-30 граммов вещества. На место происшествия сразу же выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона из Богородицка.

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Одновременно из областного центра выехала химико-радиологическая лаборатория ГУ МЧС России по Тульской области. Как сообщил "РГ" информированный источник в экстренных службах региона, концентрация ртути в школе не представляет опасности для жизни и здоровья. Ученики и учителя были отправлены по домам. Пострадавших нет.

Предварительно, опасное вещество принесла в класс одна из учениц. Сейчас на месте ЧП работает прокурор района Светлана Иванова, которая координирует действия всех служб по проведению проверки.

- Начата проверка, Предстоит выяснить откуда ребенок взял ртуть, в каких условиях воспитывается эта девочка, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Ситуация также находится на контроле главного управления МЧС по региону.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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