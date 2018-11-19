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19.11.2018 23:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станция зарядная

Электробусы дойдут до Савеловского вокзала
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7723 (260)
У савеловского вокзала кроме новой станции метро появится еще и остановка электробусов с зарядной станцией. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, проверив ход работ на строительстве ТПУ.

Как уже писала "РГ", у Савеловского вокзала завершается строительство станции Большого кольца метро. Хуснуллин отметил: работы выполнены на 95%. "Уже 20-24 ноября мы начнем испытания инженерных систем метро "Савеловская"-кольцевая, - уточнил глава стройкомплекса. - Они помогут вскрыть неполадки в работе оборудования. Обычно на их устранение уходит неделя. Так что мы уверены: станция откроется для пассажиров в конце этого года. В крайнем случае - в начале следующего".

Строительство новой станции метро у вокзала почти завершено

С "Савеловской"-кольцевой можно будет доехать до "Делового центра" и далее до "Рассказовки". Или выйти к вокзалу и пересесть на "серую" ветку. К лету 2019-го достроят и другую часть ТПУ: остановки и зарядные станции для электробусов, добавил первый замдиректора компании-подрядчика Альберт Суниев. Таким образом, в городе появится новый электробусный маршрут. Пока он только один, 73-й "ВДНХ - 6-й микрорайон Бибирева".

Московская подземка требует соблюдать правила перевозки животных

К концу 2019-го на Савеловском вокзале будут останавливаться и электрички наземного метро Лобня - Одинцово. К ним москвичи смогут выйти прямо из подземки. Еще один новый вид транспорта появится буквально на днях. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на запуск канатной дороги в Лужниках. Инвестор уже набирает персонал и тестирует технику. Если все пройдет успешно, канатка с пассажирами поедет в ближайшие две недели. Дорога соединит два берега реки и будет не просто туристическим аттракционом, а транспортной системой.

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