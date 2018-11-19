В Москве мужчина попытался заживо сжечь консьержку

На юго-западе Москвы мужчина попытался заживо сжечь консьержку, которая не пускала его в подъезд. Женщина чудом смогла спастись.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, ночью 17 ноября 37-летний житель столицы направился в гости к своей девушке в дом на улице Маршала Савицкого. Консьержка заметила, что визитер был сильно пьян, и отказалась его пускать. Мужчина рассвирепел и решил отомстить. Все, что он сделал, запечатлела видеокамера на подъезде (ее запись обнародовал СК). Москвич заблокировал стулом дверь комнаты консьержа и поджег. Женщина получила сильные ожоги, но смогла выбить дверь и убежать.

На допросе подозреваемый во всем признался. Но свою жестокость объяснить не смог. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

