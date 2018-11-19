В Москве открылась фотовыставка о дружбе России и Японии

В Галерее классической фотографии в рамках года культуры Японии открылась фотовыставка "Бессмертная дружба. По следам адмирала Путятина в Японии".

Выставка рассказывает об истории становления русско-японских дипломатических отношений в середине XIX века. Ключевая фигура - адмирал Евфимий Васильевич Путятин.

Авторы проекта, фотограф Владимир Асмирко и востоковед Татьяна Наумова, рассказывают о местах, связанных с именем Путятина, - городах Фудзи, Симода и Хэда. Помимо снимков, посетители смогут увидеть восстановленный по архивным материалам парадный костюм адмирала и традиционные маски-обереги из панцирей крабов-пауков.

Владимир Асмирко родился на острове Сахалин, в десяти тысячах километров от Москвы и всего лишь в двухстах от Японии. Однако это далеко не единственная причина, почему Владимир отправился по следам Путятина.

- Это мне интересно, не только русско-японские отношения, а вообще, когда разные культуры и традиции соприкасаются, на стыке всегда происходят интересные вещи. Мы знаем, сегодня в медиапространстве существуют разные стили, направления творчества соединяют, а в исторической перспективе очень интересны были контакты европейской и восточной цивилизаций. Я когда-то делал документальный фильм "В Японию на поиски… России" и центральной фигурой там был святитель Николай Японский, который принес православие в Японию. Эта ситуация была интересна тем, что Николай Японский создал школы православных переводчиков. Позже японцы стали переводить русскую литературу и поэзию.

Японцы построили в Хэда музей в память о путятинской эпопее, когда, по их мнению, были заложены основы дружеских отношений между двумя странами. У входа в музей установлен поднятый со дна якорь корабля "Дианы", на котором прибыли русские дипломаты. На втором этаже музея выставлены личные вещи адмирала Путятина, макет шхуны "Хэда", фотографии и личные вещи русских моряков.

Прошло почти 150 лет, но Хэда по-прежнему в памяти и русских, и японцев. Летом в городе Хэда проходит Минато мацури - Праздник порта, но местные жители называют его Путятин мацури.

- Уже много лет японцы проводят парад. Они делают портреты Путятина, Можайского, чиновников того времени, кто принимал участие в переговорах, и идут от пристани до Буддийского храма. Этот путь называется дорога Путятина, - рассказал Владимир Асмирко "РГ".

Кстати

История Е.В.Путятина и фрегата "Диана" в Японии

В 1854 году русский фрегат "Диана" прибыл в порт Симода на полуострове Идзу в Японии. На корабле была команда в 500 матросов во главе с официальным посланником Российской Империи, адмиралом Путятиным. Когда в Симода начались переговоры о заключении договора о дружбе и торговле между Россией и Японией, случилось большое землетрясение на полуострове Идзу, и город получил огромный ущерб от землетрясения и последовавшего за ним цунами. Фрегат "Диана" был серьезно поврежден и потребовался ремонт. Из-за сильного ветра и больших волн не дойдя до бухты корабль затонул. Непосредственно перед тем, как корабль пошел ко дну, адмирал Путятин и практически вся команда были спасены благодаря помощи местных жителей. Потерявшая корабль русская команда пешком дошла до деревни Хэда. Там матросы были расквартированы и совместно с японскими плотниками построили корабль для возвращения в Россию. В 1855 году адмирал Путятин заключил Японско-российский договор о дружбе, и через полгода русская команда на этом корабле благополучно вернулась в Россию. Двое погибших при спасении русских матроса были похоронены в Хэда, и каждый год здесь проходит панихида по русским матросам и праздник порта Хэда. Более 160 лет назад 500 русских около полугода жили в деревне Хэда и построили вместе с японцами корабль и это считается началом японо-русских отношений.

Фотовыставка "Бессмертная дружба. По следам адмирала Путятина в Японии” будет открыта по 13 января 2019 года.