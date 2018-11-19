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19.11.2018 11:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве создадут пять линий центральных диаметров

Текст: Иван Пышечкин

Пять линий Московских центральных диаметров (МЦД) запустят в столице, два диаметра введут уже в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы - руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Фото: Дмитрий Алешковский/РИА Новости
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Более 330 млн человек смогут пользоваться новым видом транспорта ежегодно. При этом первыми будут открыты такие диаметры, как МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск".

Что касается трех других линий, то они соединят Зеленоград и Раменское (МЦД-3), Апрелевку и Железнодорожный (МЦД-4), а также Домодедово и Пушкино (МЦД-5). Эти проекты находятся в стадии проработки.

Реализация этого транспортного проекта позволит снизить нагрузку на московский транспорт на 10-12%. Центральные диаметры будут полностью интегрированы в транспортную систему города - пассажиры смогут делать пересадки на станции метрополитена и МЦК, используя привычную карту "Тройка".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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