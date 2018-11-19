В Рязани возбудили дело по факту избиения студента

Новости

В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле 19:25
Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР 19:22
В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре 19:02
Министр финансов Крыма ушла в отставку 18:38
Астрономы открыли "второе Солнце" 18:36
В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи 18:30
В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку 18:29
Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи 18:28
В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими 18:24
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ" 18:12
Обнаруженная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой 18:10
Рошаль заступился за главу калининградского роддома 18:07
Chevrolet Niva: Стоит ли покупать внедорожник за 300 тысяч рублей 18:00
В Беларуси грабителя банка приговорили к 15 годам колонии 17:58
Названы сроки высадки россиян на Луну 17:57
Путин создал Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 17:47
В Башкирии шесть человек погибли в аварии 17:37
Первый белорусский электрокар оценили в 1 млн рублей 17:30
Перми вернут "Счастье не за горами" 17:28
В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг 17:21
Кемеровскую больницу эвакуировали из-за задымления 17:19
В Мурманской области возбудили дело после смерти двоих рабочих 17:18
Премьера постановки по роману Пелевина iPhuck состоится в декабре 17:17
Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти мальчика в Чечне 17:15
В Кузбассе не нашли нарушений в установке детской площадки на час 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани возбудили дело по факту избиения студента

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
В Рязани возбуждено уголовное дело по факту получения студентом педагогического колледжа тяжелых травм, от которых тот впал в кому. Следователям проверяют информацию в соцсетях: было ли это жесткое избиение или честный боксерский поединок

По результатам проверки получения травм студентом рязанского педагогического колледжа Железнодорожным следственным отделом СКР было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (часть 1 статьи 111 УК РФ). В ведомстве отметили, что передача материалов из полиции в СУ СК была инициирована после появления в соцсетях сообщений об избиении парня в общежитии.

В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку

ЧП произошло 24 октября около 22 часов. К 16-летнему первокурснику, проживающему в студенческом общежитии на улице Пугачева, была вызвана "скорая". Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, пациент был в тяжелом состоянии. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Евдокимова, парень был нетранспортабелен, и для его госпитализации врачи вызвали реанимационную бригаду.

По дороге в областную детскую клиническую больницу он впал в кому. Как сообщили в медучреждении, 8 ноября подросток пришел в себя: "Опасность для его жизни купирована, состояние тяжелое, медицинская помощь оказывается в полном объеме, на данный момент мальчик не транспортабелен". В настоящее время лечение студента взято на контроль региональным минздравом.

- На первоначальном этапе проверки, проводившейся сотрудниками полиции, не было данных, указывающих о совершении преступления, подследственного Следственному комитету, - пояснила "РГ" Евдокимова. - Никто из опрошенных полицией лиц не указывал на криминальный характер травмы. В связи с распространенной в социальных сетях информацией о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего в результате противоправных действий неустановленных лиц, 12 ноября 2018 года следственным управлением по Рязанской области инициирована передача материалов проверки из органов полиции в следственные органы СК России. Следователями незамедлительно было организована проверка избиения подростка неизвестными.

По словам Анжелики Евдокимовой, следствием допрошено более 90 свидетелей. Основная версия: травмы получены в результате спарринга, который юные боксеры провели в одной из комнат общежития, продолжив тренировку без тренера. В общежитии также рассказывают, что товарищи пришли после тренировки и устроили боксерский поединок. Свидетели утверждают, что "все было по-честному", и что оба спортсмена были в перчатках. Об этом же говорит и характер полученных парнем травм.

В Тульской области МВД проверит ролик с избиением школьницы

К слову, в педагогическом колледже, где учится парень, о нем отзываются очень хорошо. Поступил практически без экзаменов - в аттестате только "хорошо" и "отлично".

- Конечно, за полтора месяца, что он у нас учится, много о человеке не узнаешь. Но сейчас можем сказать только хорошее - не хулиган уж точно, - рассказали "РГ" в колледже.

Впрочем, как обещают в СУ СК, в ходе расследования уголовного дела будут проверены все возможные версии травмирования юноши. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событиям будет дана по его результатам.

- В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее и полное выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление причастных к этому лиц, оценке их роли и степени участия, изучается круг общения пострадавшего, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, - подчеркнула Евдокимова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
Названы сроки высадки россиян на Луну
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi