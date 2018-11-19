В Рязани возбудили дело по факту избиения студента

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту получения студентом педагогического колледжа тяжелых травм, от которых тот впал в кому. Следователям проверяют информацию в соцсетях: было ли это жесткое избиение или честный боксерский поединок

По результатам проверки получения травм студентом рязанского педагогического колледжа Железнодорожным следственным отделом СКР было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (часть 1 статьи 111 УК РФ). В ведомстве отметили, что передача материалов из полиции в СУ СК была инициирована после появления в соцсетях сообщений об избиении парня в общежитии.

ЧП произошло 24 октября около 22 часов. К 16-летнему первокурснику, проживающему в студенческом общежитии на улице Пугачева, была вызвана "скорая". Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, пациент был в тяжелом состоянии. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Евдокимова, парень был нетранспортабелен, и для его госпитализации врачи вызвали реанимационную бригаду.

По дороге в областную детскую клиническую больницу он впал в кому. Как сообщили в медучреждении, 8 ноября подросток пришел в себя: "Опасность для его жизни купирована, состояние тяжелое, медицинская помощь оказывается в полном объеме, на данный момент мальчик не транспортабелен". В настоящее время лечение студента взято на контроль региональным минздравом.

- На первоначальном этапе проверки, проводившейся сотрудниками полиции, не было данных, указывающих о совершении преступления, подследственного Следственному комитету, - пояснила "РГ" Евдокимова. - Никто из опрошенных полицией лиц не указывал на криминальный характер травмы. В связи с распространенной в социальных сетях информацией о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего в результате противоправных действий неустановленных лиц, 12 ноября 2018 года следственным управлением по Рязанской области инициирована передача материалов проверки из органов полиции в следственные органы СК России. Следователями незамедлительно было организована проверка избиения подростка неизвестными.

По словам Анжелики Евдокимовой, следствием допрошено более 90 свидетелей. Основная версия: травмы получены в результате спарринга, который юные боксеры провели в одной из комнат общежития, продолжив тренировку без тренера. В общежитии также рассказывают, что товарищи пришли после тренировки и устроили боксерский поединок. Свидетели утверждают, что "все было по-честному", и что оба спортсмена были в перчатках. Об этом же говорит и характер полученных парнем травм.

К слову, в педагогическом колледже, где учится парень, о нем отзываются очень хорошо. Поступил практически без экзаменов - в аттестате только "хорошо" и "отлично".

- Конечно, за полтора месяца, что он у нас учится, много о человеке не узнаешь. Но сейчас можем сказать только хорошее - не хулиган уж точно, - рассказали "РГ" в колледже.

Впрочем, как обещают в СУ СК, в ходе расследования уголовного дела будут проверены все возможные версии травмирования юноши. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событиям будет дана по его результатам.

- В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее и полное выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление причастных к этому лиц, оценке их роли и степени участия, изучается круг общения пострадавшего, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, - подчеркнула Евдокимова.