В Смоленске вспомнят подвиг полковника Бояринова

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с руководителями Фонда содействия ветеранам спецназа госбезопасности "КУОС-Вымпел" имени Героя Советского Союза Григория Ивановича Бояринова, в ходе которой стороны рассмотрели программу мероприятий, приуроченных к 40-летней годовщине подвига полковника Бояринова и 100-летию со дня его рождения.

В обсуждении также приняли участие начальник регионального УФСБ, генерал-майор Игорь Тиньгаев, председатель Совета Смоленской областной общественной организации ветеранов органов государственной безопасности (СООО ВОГБ) Владимир Паневин, сын Григория Ивановича Бояринова - Андрей.

Напомним, Григорий Иванович Бояринов - полковник КГБ СССР, уроженец села Сукромля Ершичского района. В годы Великой Отечественной войны участвовал в Тихвинской оборонительной, 1-й и 2-й Демянских, Старорусской, Старорусско-Новоржевской операциях. За разгром штаба итальянской дивизии Григорий Бояринов был награжден орденом Красного Знамени.

Осенью 1979 года полковника Бояринова направили в Афганистан, где он командовал отрядом специального назначения "Зенит". Григорий Бояринов погиб 27 декабря во время штурма дворца Амина в Кабуле. В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в Демократической республике Афганистан, нашему земляку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В сентябре нынешнего года ветеранская организация органов госбезопасности и региональное УФСБ выступили с инициативой провести в течение ближайших четырех лет цикл мероприятий, приуроченных к двум памятным датам - 40-летней годовщине подвига полковника Бояринова (декабрь 2019 года) и 100-летию со дня его рождения (ноябрь 2022 года). В соответствии с поручением губернатора Алексея Островского был разработан детальный план по подготовке и проведению празднования, включающий в себя Уроки мужества и конкурсы сочинений в школах, организацию профильных тематических смен для детских и молодежных военно-патриотических клубов, учреждение медали имени Г.И. Бояринова и т.д.

Приветствуя участников встречи, глава региона отметил: "Для меня большая честь с вами встретиться и поговорить о биографии и подвиге Григория Ивановича Бояринова, истории отряда "Зенит", которым он командовал, а также обсудить, как мы совместно будем отмечать эти знаменательные даты. Администрация Смоленской области готова оказать всемерное содействие в проведении всех запланированных мероприятий. Если у вас есть какие-то дополнения и предложения для включения в программу празднования, мы с удовольствием учтем их в нашей работе".

В свою очередь, президент Фонда содействия ветеранам органов госбезопасности "КУОС-Вымпел" имени Героя Советского Союза Г.И. Бояринова Леонид Смоляр поблагодарил губернатора за проявленное внимание. Он рассказал, что работа по реализации плана памятных мероприятий уже начата - на базе Смоленской областной универсальной научной библиотеки имени А.Т. Твардовского состоялся Урок мужества для учащихся шести учебных заведений, в их числе - гимназия № 4 города Смоленска, средняя школа № 27 имени Э.А. Хиля, средняя школа № 30 имени С.А. Железнова, Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус, а также Талашкинская и Синьковская средние школы. "Сегодня мы посетили город-герой Смоленск, обсудили все аспекты программы подготовки и празднования 100-летия со дня рождения нашего командира Григория Ивановича Бояринова и 40-летия его подвига. Спасибо вам, Алексей Владимирович, за теплые слова. Мы в нашем ветеранском содружестве ощущаем "пульс" вашей работы по увековечиванию памяти Григория Ивановича и высоко ценим то внимание, которое вы как глава региона уделяете развитию ветеранского движения спецназа госбезопасности, а также гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - подчеркнул Леонид Смоляр. - Сегодня был организован первый Урок мужества, и, на мой взгляд, он прошел достойно. В дальнейшем мы будем совершенствовать эти встречи, например, включать фрагменты кинофильмов, чтобы сделать наше общение еще более увлекательными для школьников".

В развитие темы президент Фонда добавил, что во время проведения Уроков мужества ученикам будет вручаться написанная на основе документальных материалов книга "Вся жизнь - атака", раскрывающая жизненный путь полковника Григория Бояринова. При этом приглашенными гостями станут ветераны боевых действий, принимавшие участие в штурме дворца Амина и взятии стратегических объектов в Кабуле. Кроме того, 15 декабря в Смоленске состоится премьера фильма "Легенда Спецназа. Тайна шифра КУОС".

"Я благодарен вам, Леонид Михайлович, за то, что откликнулись на наше предложение о проведении Уроков мужества в смоленских школах. Это очень важно для сохранения исторической памяти. А возможность узнать, что называется, из первых рук о столь важных событиях, пообщаться с их непосредственными участниками, услышать воспоминания о нашем легендарном земляке Григории Ивановиче Бояринове дорогого стоит. Я желаю вам, Леонид Михайлович, и всем вашим коллегам долгих лет жизни, чтобы силы и здоровье позволили вам реализовать все намеченное. Мы со своей стороны все, что от нас зависит, обеспечим", - заявил Алексей Островский.