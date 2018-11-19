В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг

В Тульской области врачи и полиция "констатировали смерть" живой пенсионерки. В случившемся разбирается прокуратура, сообщила "РГ" старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

ЧП произошло в деревне недалеко от села Крапивна Щекинского района. Родственница зашла проведать одинокую 88-летнюю бабушку и обнаружила, что та "не дышит". Вызвала "скорую" и полицию, обзвонила родственников.

Прибывшие врачи осмотрели бабушку и подтвердили факт смерти. Затем женщину отвезли в морг. А через несколько часов пенсионерку привезли обратно: в морге она пришла в себя, но совершенно не помнит, что с ней произошло.

- Прокурор Щекинского района начал проверку этого случая. Прежде всего речь идет об отношении ответственных лиц к престарелым людям, - пояснила Любовь Кузнецова.