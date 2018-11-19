В Западном военном округе появилась первая казачья рота

В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они составят первую в армии ЗВО казачью роту.

752-й гвардейский мотострелковый полк начал боевой путь на Халхин-Голе, защищал Москву, очищал от гитлеровцев Украину и Польшу, брал Берлин. Во время базирования в Самаре полк прибавил к своему наименованию еще одно - казачий. Командование договорилось с атаманами Приволжского округа, и все юноши из казачьих семей служили в полку. Перебравшись два года назад к западным границам России, гвардейцы не забыли и дружбу с казачеством - в начале 2018-го был подписан договор с атаманами ЦФО, и осенью в полк пришли первые "новобранцы в лампасах" из Белгородской, Воронежской и Курской областей. "У этих ребят уже есть какие-то навыки, а главное - мотивация, запал, огонь в глазах", - говорит заместитель командира полка майор Денис Мельник. Рядовой Владислав Савчук из Воронежа успешно сдал ЕГЭ, подал документы на физфак престижного вуза, а затем внезапно передумал и пошел в армию. В военкомате Владиславу предложили отправиться в казачью роту. Он согласился сразу - служить с такими же, как он, ребятами было интересно.

Хотя рота - казачья, "кони" у ребят будут стальные. Знакомясь с новобранцами, ротный командир Александр Шелкович - потомственный казак - рассказал, что скоро кто-то станет стрелком, кто-то пулеметчиком или снайпером, а иные освоят бронетранспортер БТР-82А.

А еще с появлением казачьей роты в полку введут занятия по конной подготовке и упражнения с холодным оружием.