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19.11.2018 20:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новобранцы в лампасах

В Западном военном округе появилась первая казачья рота
Текст: Антон Валагин (Белгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
В белгородском райцентре Валуйки приняли присягу новобранцы переехавшего сюда в 2016 году мотострелкового полка. Среди 170 молодых солдат было 25 казаков - они составят первую в армии ЗВО казачью роту.
Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе 50 мальчиков приняли в казаки

752-й гвардейский мотострелковый полк начал боевой путь на Халхин-Голе, защищал Москву, очищал от гитлеровцев Украину и Польшу, брал Берлин. Во время базирования в Самаре полк прибавил к своему наименованию еще одно - казачий. Командование договорилось с атаманами Приволжского округа, и все юноши из казачьих семей служили в полку. Перебравшись два года назад к западным границам России, гвардейцы не забыли и дружбу с казачеством - в начале 2018-го был подписан договор с атаманами ЦФО, и осенью в полк пришли первые "новобранцы в лампасах" из Белгородской, Воронежской и Курской областей. "У этих ребят уже есть какие-то навыки, а главное - мотивация, запал, огонь в глазах", - говорит заместитель командира полка майор Денис Мельник. Рядовой Владислав Савчук из Воронежа успешно сдал ЕГЭ, подал документы на физфак престижного вуза, а затем внезапно передумал и пошел в армию. В военкомате Владиславу предложили отправиться в казачью роту. Он согласился сразу - служить с такими же, как он, ребятами было интересно.

Хотя рота - казачья, "кони" у ребят будут стальные. Знакомясь с новобранцами, ротный командир Александр Шелкович - потомственный казак - рассказал, что скоро кто-то станет стрелком, кто-то пулеметчиком или снайпером, а иные освоят бронетранспортер БТР-82А.

А еще с появлением казачьей роты в полку введут занятия по конной подготовке и упражнения с холодным оружием.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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