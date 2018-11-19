В лесу Приамурья нашли 15 мешков марихуаны

В Серышевском районе Амурской области полицейские в рамках операции "Мак-2018" нашли в лесу 15 мешков с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. Позже экспертиза выяснила, что это марихуана.

"Также на месте происшествия изъяты приспособления и предметы для изготовления наркотиков. Задержан местный житель", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении 22-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.