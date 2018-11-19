В океанариуме Приморья сняли испаноязычную программу La Dolce Vita

Съемки популярного шоу о путешествиях прошли в Приморском океанариуме, сообщает пресс-служба. Работа продолжалась значительно дольше, чем планировалось изначально, потому что телевизионщикам не хватило отведенного времени.

- Я никогда не видела ничего подобного, мне очень понравилось! Я думаю, у нас в США ни один океанариум не содержит столько информации, сколько представлено тут, - говорит режиссер и продюсер телепередачи Ромина Домиани.

Океанариум показывал гостям ведущий специалист сектора экзотических животных Приморского океанариума Вадим Покровский. Телевизионщикам самыми интересными показались экспозиции "Эволюция жизни в океане" и "Российское водное пространство".

- Мне очень понравилось, что ваш океанариум - это не только развлечение, тут много познавательного, и здесь все так сделано, что появляется желание узнавать новое. Я обязательно посоветую своим зрителям побывать здесь, - рассказала директор и ведущая программы Александра Росси.

Телепроект выходит в прайм-тайм на одном из самых рейтинговых телеканалов Латинской Америки, аудитория которого составляет 24 миллиона человек. Программа La Dolce Vita о Приморье выйдет в эфир в первом квартале 2019 года. Ее увидят также в Испании, Северной, Центральной и Южной Америке, на Карибских островах.