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19.11.2018 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В океанариуме Приморья сняли испаноязычную программу La Dolce Vita

Текст: Ольга Журман

Съемки популярного шоу о путешествиях прошли в Приморском океанариуме, сообщает пресс-служба. Работа продолжалась значительно дольше, чем планировалось изначально, потому что телевизионщикам не хватило отведенного времени.

- Я никогда не видела ничего подобного, мне очень понравилось! Я думаю, у нас в США ни один океанариум не содержит столько информации, сколько представлено тут, - говорит режиссер и продюсер телепередачи Ромина Домиани.

Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
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Океанариум показывал гостям ведущий специалист сектора экзотических животных Приморского океанариума Вадим Покровский. Телевизионщикам самыми интересными показались экспозиции "Эволюция жизни в океане" и "Российское водное пространство".

- Мне очень понравилось, что ваш океанариум - это не только развлечение, тут много познавательного, и здесь все так сделано, что появляется желание узнавать новое. Я обязательно посоветую своим зрителям побывать здесь, - рассказала директор и ведущая программы Александра Росси.

Телепроект выходит в прайм-тайм на одном из самых рейтинговых телеканалов Латинской Америки, аудитория которого составляет 24 миллиона человек. Программа La Dolce Vita о Приморье выйдет в эфир в первом квартале 2019 года. Ее увидят также в Испании, Северной, Центральной и Южной Америке, на Карибских островах.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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