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19.11.2018 03:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня в 8:31 по местному времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре на улице Русская во Владивостоке.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Источник: "Лента" в Петербурге могла загореться из-за короткого замыкания

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в настоящий момент тушение пожара продолжается.

Сообщение о пожаре в торговом центре поступило на пульт дежурного ночью - в 1:28 по местному времени. Первые пожарные расчеты прибыли на место через три минуты, из-за сильного задымления спасатели задействовали специалистов газодымозащитной службы. В 6:17 пожар удалось локализовать. Сейчас огонь, распространившийся на 1600 квадратных метров, тушат 45 человек.

В помещении не было обнаружено людей, по предварительным данным, нет и пострадавших.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что возгорание произошло на третьем, верхнем, этаже магазина, оттуда огонь перекинулся на крышу. Жители близлежащих домов также жаловались на сильный дым.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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