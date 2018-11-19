Во Владивостоке загорелся торговый центр

Сегодня в 8:31 по местному времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре на улице Русская во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в настоящий момент тушение пожара продолжается.

Сообщение о пожаре в торговом центре поступило на пульт дежурного ночью - в 1:28 по местному времени. Первые пожарные расчеты прибыли на место через три минуты, из-за сильного задымления спасатели задействовали специалистов газодымозащитной службы. В 6:17 пожар удалось локализовать. Сейчас огонь, распространившийся на 1600 квадратных метров, тушат 45 человек.

В помещении не было обнаружено людей, по предварительным данным, нет и пострадавших.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что возгорание произошло на третьем, верхнем, этаже магазина, оттуда огонь перекинулся на крышу. Жители близлежащих домов также жаловались на сильный дым.