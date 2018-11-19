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Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах

19.11.2018,  
12:36
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ульяновские прокуроры обнаружили в Сети онлайн-игру, сценарий которой основан на организации теракта в школе. Главный герой, по задумке разработчиков, должен уничтожить как можно больше учеников и педагогов.

Сайт, на котором размещена игра, нашли в ходе проверки по противодействию терроризму и экстремизму, в прокуратуре Павловского района Ульяновской области.

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- Вход на страницы этого интернет-ресурса свободный, предварительная регистрация и пароль не требуются. Информация распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен. То есть, доступ к игре может получить ребенок любого возраста. Между тем, это противоречит статье 14 ФЗ №124 - "Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию", - уточнил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

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По его словам, домен с онлайн-игрой зарегистрирован на территории иностранного государства.

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании материалов, размещенных на страницах интернет-ресурса, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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