Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах

Ульяновские прокуроры обнаружили в Сети онлайн-игру, сценарий которой основан на организации теракта в школе. Главный герой, по задумке разработчиков, должен уничтожить как можно больше учеников и педагогов.

Сайт, на котором размещена игра, нашли в ходе проверки по противодействию терроризму и экстремизму, в прокуратуре Павловского района Ульяновской области.

- Вход на страницы этого интернет-ресурса свободный, предварительная регистрация и пароль не требуются. Информация распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен. То есть, доступ к игре может получить ребенок любого возраста. Между тем, это противоречит статье 14 ФЗ №124 - "Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию", - уточнил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

По его словам, домен с онлайн-игрой зарегистрирован на территории иностранного государства.

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании материалов, размещенных на страницах интернет-ресурса, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.