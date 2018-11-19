Старые, покосившиеся дома с трещинами на стенах, покрытыми плесенью, перекошенные рамы... Их очень трудно назвать пригодной для проживания площадью, но именно эти развалюхи стали для чиновников Белорецка в Башкирии поводом для бравурного отчета: "Дети-сироты жильем обеспечены". Однако региональная прокуратура посчитала, что такое положение дел является основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность".

24-летняя Акйондуз Исангужина, показывая свои "апартаменты", не может сдержать слез: прогнивший пол, плесень на стенах, щели в окнах, из-за чего холодный ноябрьский ветер гуляет по всей квартире. Это жилье молодой женщине, сироте, воспитывавшейся в детском доме, дали четыре года назад. Здесь она и живет вместе с трехлетним сынишкой, сестрой Айзилей и маленькой племянницей.

- После детдома поступила в колледж, чтобы было где жить. Получила одну профессию, там же поступила на другой факультет. И все из-за места в общежитии. А потом забеременела, учиться больше не могла, из общежития, естественно, попросили уйти. Что делать? Пошла в администрацию, знала, что жилье мне как сироте положено по закону. Но там говорят: ждите 2017 года, построим новые дома и дадим квартиру. А тогда был 2014 год. Куда деваться? Пришлось обратиться в прокуратуру. После этого квартиру дали, вот только какую? Здесь все сыпется, дом построен в 40-х годах прошлого века, как тут жить можно? - рассказывает Акйондуз.

Трещины размером с ладонь и разрушенные веранды - для чиновников не повод считать эти дома нежилыми. Фото: Пресс-служба прокуратуры РБ

Молодой женщине пришлось снова добиваться правды. Комиссия признала, что квартира, действительно, непригодна для проживания. Однако к тому моменту бывшая хозяйка умерла, и расторгнуть договор не получилось. Вот и приходится Акйондуз довольствоваться тем, что есть.

Ее сестра Айзиля и такого жилья получить не сумела: ее фамилия таинственно исчезла из списка очередников. Зато чиновники сумели найти документы на дом размером четыре на четыре, где сестры раньше жили с родителями. Айзиле так и сказали: жилье за вами числится. То, что оно аварийное, никого из властей предержащих не интересует.

Прогнивший пол, плесень на стенах,щели в окнах, из-за чего холодный ноябрьский ветер гуляет по всей квартире

К сожалению, подобная ситуация - не вопиющий случай, а норма в Белорецком районе. В соседнем подъезде подобную квартиру выдали еще одной сироте. А многим повезло еще меньше - им дали не квартиры, а полусгнившие избы, где сейчас обосновались бездомные, потому что нормальный человек там жить просто не может.

Замглавы администрации Белорецкого района Вячеслав Калугин считает, что нарушений со стороны чиновников нет. Фото: ВГТРК "Башкортостан", канал "Россия"

- Когда мы занялись этим вопросом и выехали в Белорецк, даже представить себе не могли, в каком плачевном состоянии находится это жилье, хотя работникам прокуратуры приходится в силу специфики работы сталкиваться со многим, - рассказывает старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова. - Зрелище просто удручающее. В большинстве из них никто не живет. Подобные избушки никак не могут стоить те 900 тысяч рублей, за которые их якобы приобрели.

Между тем заместитель главы администрации Белорецкого района Вячеслав Калугин заявил журналистам: все действия муниципальных чиновников соответствуют законодательству.

- Стоимость выданных сиротам квадратных метров соответствует рыночной цене. Конкурсные процедуры были соблюдены, - невозмутимо говорит Калугин.

Правда, этот ответ прокуратуру и следственные органы не устаивает, так как уже в ходе проверки выяснились интересные факты: из 35 аукционов по приобретению жилья для сирот 32 выиграл один и тот риелтор. Региональный следком по требованию прокуратуры завел уголовное дело по статье "Халатность".

- Наши сотрудники вместе с госжилинспекторами проверяют качество всех домов, предоставленных сиротам в Белорецке. Также они проверят законность проведенных конкурсных процедур, - уточнила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова.

Между тем несколько лет назад один из сирот, получивший от района полусгнивший дом, добился, чтобы жилье признали аварийным. Однако новоселья так и не дождался: свел счеты с жизнью. Стала ли причиной ситуация с жильем, неизвестно, но вот безысходность в глазах сирот говорит сама за себя. Они уже не верят, что чиновники наконец вспомнят, что государство обещает поддержку такой категории людей.