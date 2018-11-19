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19.11.2018 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии шесть человек погибли в аварии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Караидельском районе Башкирии столкнулись два автомобиля.

В Башкирии машина насмерть сбила оформлявших ДТП водителей

Как сообщил в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла на 73-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Пока известно лишь то, что столкнулись Lada Kalina, которая ехала со стороны Бирска в Караидель, и встречный автомобиль "Богдан-2111".

В этой аварии погибли два человека из Lada и четверо, ехавших в "Богдане". Как подчеркнул Гильмутдинов, Lada была на летней резине.

Сейчас на месте аварии продолжают работать различные службы. Спасатели сообщают, что затруднения движения на месте аварии нет, там организовали реверсивное движение.

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