В Башкирии шесть человек погибли в аварии

В Караидельском районе Башкирии столкнулись два автомобиля.

Как сообщил в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла на 73-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Пока известно лишь то, что столкнулись Lada Kalina, которая ехала со стороны Бирска в Караидель, и встречный автомобиль "Богдан-2111".

В этой аварии погибли два человека из Lada и четверо, ехавших в "Богдане". Как подчеркнул Гильмутдинов, Lada была на летней резине.

Сейчас на месте аварии продолжают работать различные службы. Спасатели сообщают, что затруднения движения на месте аварии нет, там организовали реверсивное движение.