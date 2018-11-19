В Башкирии третьеклассница спасла подругу из реки

В селе Архангельское школьница вытащила из реки, провалившуюся под лед подругу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, героиня - ученица кадетского класса МЧС России Зарема Абдурахмонова.

12 ноября девочка возвращалась с музыкальной школы с подругой, которая предложила Зареме попрыгать, поломать лед, сковавший реку Аскын. Как раз накануне в кадетском классе рассказывали, что так поступать нельзя, и Зарема пыталась отговорить девочку, отталкивала ее от реки, но та настойчиво вновь шла на реку и прыгала.

- Мне потом дочь рассказывала: как на ее глазах девочка сильно подпрыгнула и ушла под воду, барахталась, тянула к ней руки. Зарема аккуратно подошла к ней и помогла выбраться из реки. Домой они пришли обе мокрые, - рассказала корреспонденту "РГ" мама героини Альфия Абдурахмонова. - Я до сих пор прийти в себя не могу. Конечно, горжусь дочерью, но понимаю, какой опасности она подвергалась.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии уточнили, сейчас решается вопрос о том, чтобы наградить Зарему.