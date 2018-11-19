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19.11.2018 17:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Оренбуржье прошел I Всероссийский конкурс "Русская песня"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Более 600 артистов из разных регионов РФ и соседнего Казахстана стали участниками первого Всероссийского конкурса "Русская песня", завершившегося в Оренбуржье. По решению жюри Гран-при получил ансамбль из Алтайского края "Черный ворон" под руководством Дениса Стрельникова.
Фото: Региональный центр развития культуры Оренбургской области Фото: Региональный центр развития культуры Оренбургской области
Фото: Региональный центр развития культуры Оренбургской области

Как уже писала "РГ", грандиозный музыкальный марафон был посвящен 60-летию Оренбургского государственного академического русского народного хора под руководством Владимира Позднеева.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Оренбуржье пройдет первый Всероссийский конкурс "Русская песня"

В число конкурсантов вошли артисты из 14 субъектов РФ и ближнего зарубежья. Свое искусство представили 62 творческих коллектива и сольных исполнителя, из них 33 - из Оренбуржья, 26 - из других регионов страны, три участника - гости из Казахстана.

Жюри "Русской песни-2018" возглавил народный артист России, лауреат Государственных премий Владимир Девятов. На гала-концерте фестиваля, состоявшемся на сцене областной филармонии, певец поблагодарил всех участников за мастерство и выразил надежду на то, что песенный конкурс на оренбургской земле станет традиционным.

- Земля Оренбуржья, как и земля русская, полна талантами. Пусть и дальше живет конкурс "Русская песня", - сказал Владимир Девятов.

Справка "РГ"

Лауреатами I степени конкурса "Русская песня - 2018" были признаны: в номинации "Народный хор" - коллектив Беляевского районного ДК (руководитель Людмила Шелест, Оренбургская область), "Фольклорный ансамбль" - "Воробейка" (руководитель Светлана Дубовик, Екатеринбург), "Перегода" (руководитель Марина Гладышева, Оренбург) и дуэт "Истоки" (руководитель Галина Локотко, Красноярск); "Сольное пение" - солистки Института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Анастасия Якутина (Оренбург) и коллектива "Воробейка" Виолетта Синькова (Екатеринбург); "Семейный ансамбль" - семейный дуэт Багринцевых (Бузулукский район, Оренбургская область); "Вокальный ансамбль" - детский ансамбль песни и танца "Зернышко" (Оренбург) и народный ансамбль русской песни "Родные напевы" (Новотроицк, Оренбургская область).

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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