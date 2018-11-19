В Прикамье полиция изъяла более 20 тысяч литров поддельного алкоголя

В ходе профилактического мероприятия "Алкоголь" полицией Пермского края из незаконного оборота изъято 10 700 литров алкогольной и порядка 10 500 литров спиртосодержащей продукции.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, контрафактную алкогольную продукцию оперативникам удалось обнаружить в двух гаражных боксах, расположенных в Дзержинском районе Перми, а также в одном из пермских кафе. Коньячные бутылки были снабжены федеральными специальными марками, которые, как показала дальнейшая экспертиза, оказались поддельными.

В отношении бутлегеров были заведены уголовные дела по факту незаконного производства алкогольной продукции и использования поддельных акцизных марок.