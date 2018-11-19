В Прикамье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка

В городе Лысьве Пермского края задержан местный житель, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, школьница пропала 17 ноября по дороге в школу. Позже ее тело было обнаружено с травмами криминального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, который полгода назад освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время на месте преступления продолжается работа следователей, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.