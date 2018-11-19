В самарской школе 13 детей подхватили кишечную инфекцию

В Самаре 13 учащихся одной из школ обратились в медучреждения. По предварительным данным, у детей диагностировали признаки острой кишечной инфекции, сообщили "РГ" в прокуратуре региона.

Все дети питались в школьной столовой. Шесть учеников госпитализировали, остальные проходят лечение дома. С 16 ноября школа закрыта на карантин, ребята находятся на дистанционном обучении.

Сейчас сотрудники прокуратуры и регионального управления Роспотребнадзора проводят совместную проверку. Все необходимые пробы взяты, результат станет известен в ближайшее время.