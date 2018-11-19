В Саратове семь детей заболели менингитом

В Саратове семь детей заболели вирусным менингитом.

В пресс-службе областного министерства образования сообщили, что заболели ученики школ № 48, 103, лицея № 56, а также воспитанник детского садика № 114. Самый старший ребенок учится в шестом классе.

В настоящее время все заболевшие дети госпитализированы и находятся в областной инфекционной больнице.

В учебных заведениях проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия: дезинфекция помещений, перед уроками детей осматривают медики, кроме того школы, где есть заболевшие, перешли на кабинетный режим занятий.