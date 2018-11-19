В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре

В Саратове следственным отделом СК по Волжскому району возбуждено дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра для наркоманов.

Как считают в областной прокуратуре, граждане в реабилитационном центре удерживались незаконно, некоторые из клиентов организации пожаловались на применение к ним насилия.

В свою очередь в пресс-службе областного управления СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц).

- В ноябре 2018 года неустановленные граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно лишили свободы несколько человек и удерживали их помимо их воли в одном из домов на территории Волжского района Саратова. Потерпевшие были лишены возможности покинуть помещение, не могли общаться с посторонними лицами, - информирует пресс-служба ведомства.

В областной прокуратуре сообщили, что по поручению прокурора области организованы надзорные и проверочные мероприятия деятельности организаций и лиц, оказывающих такие услуги. Вместе с полицией работники прокуратуры собираются проверить условия, в которых содержатся граждане, а также как выполняются требований законодательства об охране здоровья.