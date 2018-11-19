В ТОСЭР "Рузаевка" пришел третий резидент

Число резидентов первой в Мордовии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" выросло. Третьим официальный статус резидента получило предприятие "РМР Цифровые Технологии" с проектом "Цифровые технологии для производства".

Соответствующее решение принято Минэкономразвития России.

Проект предусматривает создание центра компетенций в области информационных технологий. Он будет заниматься проектированием современных IT-систем, объединяющих промышленное оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии, а также реализацией комплекса услуг по разработке, модернизации, апробации и поддержке программного обеспечения.

Общая стоимость проекта - 14,8 миллиона рублей, объем капитальных вложений составит 12,5 миллиона. В ходе реализации проекта планируется создать 50 рабочих мест, в том числе 16 - в первый год после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР.

Напомним, что первые два резидента ТОСЭР "Рузаевка" были включены в федеральный реестр в конце 2017 года. Ими стали научно-производственное объединение "Промышленная микробиология" с проектом по выпуску пищевых добавок для скота и предприятие "Прогресс" с проектом по созданию в городе производства корпусной и мягкой мебели.

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года.

Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.